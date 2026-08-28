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Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει δημοσιεύματα για νέες συνομιλίες με την Ουκρανία τον Σεπτέμβριο
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει δημοσιεύματα για νέες συνομιλίες με την Ουκρανία τον Σεπτέμβριο
Ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι είδε στα μέσα ενημέρωσης τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα, σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα.
Ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.
Από τότε, οι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν πραγματοποιήσει μόνο ξεχωριστές συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία.
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι είδε στα μέσα ενημέρωσης τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα, σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα.
Ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.
Russia-Ukraine peace talks are still on hold, and no “new ideas” have been floated around on the subject, the Kremlin sayshttps://t.co/dfKCL8N9pL— TRT World (@trtworld) August 28, 2026
Από τότε, οι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν πραγματοποιήσει μόνο ξεχωριστές συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία.
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