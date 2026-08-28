Μαύρη Θάλασσα: Η ζώνη πυρός μετακινείται δυτικά, βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στην ΑΟΖ της Ρουμανίας

Το Progress IV χάθηκε κοντά στις εκβολές του Δούναβη μετά από πλήγμα και μεγάλη πυρκαγιά - Διασώθηκαν και οι 12 ναυτικοί - Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδοθεί ευθύνη