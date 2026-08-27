Ο Τραμπ μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο και τη βάφτισε «Λίμνη Αμερική»
Ο Τραμπ μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο και τη βάφτισε «Λίμνη Αμερική»
Το 53% της υδάτινης έκτασης ανήκει στον Καναδά, πράγμα που καθιστά αμφίβολο αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιες αλλαγές
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο, στα σύνορα με τον Καναδά, σε «Λίμνη Αμερική» (Lake America).
Δίνει με τον τρόπο αυτό συνέχεια στην πολιτική του να αλλάζει επί τω πατριωτικότερο και για πολιτικούς λόγους τη γεωγραφία. Κορυφαίο παράδειγμα η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπου της Αμερικής.
Έρχεται, βέβαια, και σε συνέχεια του εμπορικού πολέμου με τον Καναδά και την αμοιβαία επιβολή δασμών, αλλά βέβαια και των απειλών ότι θα προσαρτήσει τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ ώστε να αποτελεί την 51η Πολιτεία.
Πάντως, όπως σημειώνει το Axios, δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει την εξουσία να μετονομάσει τη λίμνη, την οποία μοιράζονται οι ΗΠΑ με τον Καναδά.
Τις προσθέσεις τους είχε δείξει ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social όπου έγραφε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να συνεργαζόμαστε πλέον ιδιαίτερα με το Οντάριο».
Δημοσίευσε μάλιστα χάρτη της λίμνης, με τη φράση «Λίμνη Οντάριο» να έχει διαγραφεί και τη φράση «Λίμνη Αμερική» γραμμένη με (τι άλλο;) χρυσά γράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη Παρασκευή, προκαλώντας την επιβολή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιβάλει αντίστοιχους δασμούς, «δολάριο προς δολάριο», δηλαδή με ίση αξία.
Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απείλησε ξανά τον βόρειο γείτονά του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά στο 50%, αν και οι δασμοί αυτοί δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από το 2027.
Δίνει με τον τρόπο αυτό συνέχεια στην πολιτική του να αλλάζει επί τω πατριωτικότερο και για πολιτικούς λόγους τη γεωγραφία. Κορυφαίο παράδειγμα η μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπου της Αμερικής.
Έρχεται, βέβαια, και σε συνέχεια του εμπορικού πολέμου με τον Καναδά και την αμοιβαία επιβολή δασμών, αλλά βέβαια και των απειλών ότι θα προσαρτήσει τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ ώστε να αποτελεί την 51η Πολιτεία.
August 27, 2026Η λίμνη Οντάριο εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Καναδά. Περίπου το 47% της λίμνης ανήκει στις ΗΠΑ.
Πάντως, όπως σημειώνει το Axios, δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει την εξουσία να μετονομάσει τη λίμνη, την οποία μοιράζονται οι ΗΠΑ με τον Καναδά.
Τις προσθέσεις τους είχε δείξει ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social όπου έγραφε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να συνεργαζόμαστε πλέον ιδιαίτερα με το Οντάριο».
Δημοσίευσε μάλιστα χάρτη της λίμνης, με τη φράση «Λίμνη Οντάριο» να έχει διαγραφεί και τη φράση «Λίμνη Αμερική» γραμμένη με (τι άλλο;) χρυσά γράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη Παρασκευή, προκαλώντας την επιβολή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιβάλει αντίστοιχους δασμούς, «δολάριο προς δολάριο», δηλαδή με ίση αξία.
Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απείλησε ξανά τον βόρειο γείτονά του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά στο 50%, αν και οι δασμοί αυτοί δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από το 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα