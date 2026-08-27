«Μετά τον κόλπο, έχουμε και λίμνη»: Ο Τραμπ σβήνει τη Λίμνη Οντάριο σε χάρτη και γράφει Λίμνη Αμερικής, δείτε το βίντεο
«Μετά τον κόλπο, έχουμε και λίμνη»: Ο Τραμπ σβήνει τη Λίμνη Οντάριο σε χάρτη και γράφει Λίμνη Αμερικής, δείτε το βίντεο
Μετά τον Κόλπο (του Μεξικού), τώρα έχουμε και μια λίμνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος εν μέσω κλιμάκωσης με τον Καναδά
Με τον συνήθη τρόπο του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα social media ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά έναν χάρτη του Καναδά.
Στη συνέχεια, πήρε ένα στιλό («χρειάζεται μόνο ένα στιλό και εξυπνάδα», είπε χαρακτηριστικά), διέγραψε την ονομασία «Λίμνη Οντάριο» και την αντικατέστησε με το «Λίμνη της Αμερικής».
Στο βίντεο, το οποίο έγινε viral μέσα στις τελευταίες ώρες, δήλωσε ότι η Αμερική διαθέτει πλέον τόσο έναν κόλπο –τον Κόλπο του Μεξικού– όσο και μία λίμνη.
Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, επειδή δεν αναμένει πλέον να έχει πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, για την επιβολή δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισ. δολαρίων –περίπου 17 δισ. ευρώ– έπειτα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η καναδική κυβέρνηση απάντησε με αντίστοιχα εμπορικά μέτρα.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα του σε υποτελές κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που θα έχουν οι αμερικανικές εμπορικές απαιτήσεις στην καναδική οικονομία.
Ο Τραμπ απείλησε, επίσης, να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 50% στα καναδδικά αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και στον χάλυβα. Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θέλει να «καταστρέψει τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας», κυρίως τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και του αλουμινίου.
Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας και της μεταποίησης.
Στη συνέχεια, πήρε ένα στιλό («χρειάζεται μόνο ένα στιλό και εξυπνάδα», είπε χαρακτηριστικά), διέγραψε την ονομασία «Λίμνη Οντάριο» και την αντικατέστησε με το «Λίμνη της Αμερικής».
Στο βίντεο, το οποίο έγινε viral μέσα στις τελευταίες ώρες, δήλωσε ότι η Αμερική διαθέτει πλέον τόσο έναν κόλπο –τον Κόλπο του Μεξικού– όσο και μία λίμνη.
August 27, 2026
Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, επειδή δεν αναμένει πλέον να έχει πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Κλιμακώνεται η έντασηΗ τοποθέτηση αυτή έγινε εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης και του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, για την επιβολή δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισ. δολαρίων –περίπου 17 δισ. ευρώ– έπειτα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η καναδική κυβέρνηση απάντησε με αντίστοιχα εμπορικά μέτρα.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα του σε υποτελές κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που θα έχουν οι αμερικανικές εμπορικές απαιτήσεις στην καναδική οικονομία.
Ο Τραμπ απείλησε, επίσης, να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 50% στα καναδδικά αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και στον χάλυβα. Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θέλει να «καταστρέψει τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας», κυρίως τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και του αλουμινίου.
Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας και της μεταποίησης.
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