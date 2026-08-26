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Η κυβέρνηση Μελόνι παρατείνει τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο
Η κυβέρνηση Μελόνι παρατείνει τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο
Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι σύντομα πρόκειται να ληφθεί μέτρο το οποίο θα έχει μονιμότερο χαρακτήρα, με στόχο την στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης
Στη σημερινή του συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι αποφάσισε την παράταση της μείωσης των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μείωση της τάξης των δεκαεπτά λεπτών του ευρώ το λίτρο, ενώ για τη βενζίνη δεν προβλέπεται ανάλογο μέτρο.
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι σύντομα πρόκειται να ληφθεί μέτρο το οποίο θα έχει μονιμότερο χαρακτήρα, με στόχο την στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης.
«Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να συμβάλλουν, να δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Η συμβολή αυτή, όμως, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μίας συμφωνίας, μιας συζήτησης, ενός διαλόγου, όχι κάποιας επιβολής εκ των άνω», δήλωσε ο Ταγιάνι.
Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας κατέστησε σαφές ότι είναι αντίθετος στη λεγόμενη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών διότι «κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ούτε στο δίκαιο, ούτε στην οικονομία».
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι σύντομα πρόκειται να ληφθεί μέτρο το οποίο θα έχει μονιμότερο χαρακτήρα, με στόχο την στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης.
«Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να συμβάλλουν, να δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Η συμβολή αυτή, όμως, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μίας συμφωνίας, μιας συζήτησης, ενός διαλόγου, όχι κάποιας επιβολής εκ των άνω», δήλωσε ο Ταγιάνι.
⛽ Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta fissato a 17 centesimi al litro. pic.twitter.com/SPXzgnkuDL— La Sicilia (@lasicilia) August 26, 2026
Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας κατέστησε σαφές ότι είναι αντίθετος στη λεγόμενη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών διότι «κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ούτε στο δίκαιο, ούτε στην οικονομία».
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