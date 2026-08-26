Η κυβέρνηση Μελόνι παρατείνει τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι σύντομα πρόκειται να ληφθεί μέτρο το οποίο θα έχει μονιμότερο χαρακτήρα, με στόχο την στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης