Ατύχημα στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προετοιμασία αεροσκάφους για απογείωση

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό