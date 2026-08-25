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Ατύχημα στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προετοιμασία αεροσκάφους για απογείωση
Ατύχημα στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προετοιμασία αεροσκάφους για απογείωση
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό
Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στο διεθνές αεροδρόμιο Μόντρεαλ-Τριντό, στον Καναδά, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των επίγειων εργασιών πριν από την αναχώρηση πτήσης της αεροπορικής εταιρείας French Bee με προορισμό το Παρίσι και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Ορλί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο ατύχημα ενεπλάκησαν το αεροσκάφος και όχημα ρυμούλκησης που συμμετείχε στις διαδικασίες προετοιμασίας της πτήσης.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν περίπου στις 19:30 τοπική ώρα και οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Η French Bee ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις καναδικές Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.
Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.
Το αεροσκάφος, ένα Airbus A350, επρόκειτο να αναχωρήσει για το Παρίσι, ωστόσο η πτήση ακυρώθηκε μετά το ατύχημα.
Η συγκεκριμένη πτήση επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, αλλά είχε ήδη ακυρωθεί και μετατεθεί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των επίγειων εργασιών πριν από την αναχώρηση πτήσης της αεροπορικής εταιρείας French Bee με προορισμό το Παρίσι και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Ορλί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο ατύχημα ενεπλάκησαν το αεροσκάφος και όχημα ρυμούλκησης που συμμετείχε στις διαδικασίες προετοιμασίας της πτήσης.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν περίπου στις 19:30 τοπική ώρα και οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Η French Bee ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις καναδικές Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.
🔴 Terrible accident à l’aéroport de Montréal.— air plus news (@airplusnews) August 25, 2026
Un employé de l'aéroport est gravement blessé (pronostic vital engagé), après un incident impliquant un A350 de Frenchbee.
Vers 19 h 00, après avoir trébuché, il aurait été percuté par l’avion, lors de la séquence de repoussage.… pic.twitter.com/H0HcbBbi9X
«Ο εργαζόμενος βρέθηκε κάτω από το αεροσκάφος»Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.
Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.
Το αεροσκάφος, ένα Airbus A350, επρόκειτο να αναχωρήσει για το Παρίσι, ωστόσο η πτήση ακυρώθηκε μετά το ατύχημα.
Ακυρώθηκε η πτήση για Παρίσι
Η συγκεκριμένη πτήση επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, αλλά είχε ήδη ακυρωθεί και μετατεθεί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Μόντρεαλ, με αρκετές πτήσεις να ακυρώνονται ή να καταγράφουν σημαντικές καθυστερήσεις.
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