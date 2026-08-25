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Βαριές ποινές από 5 ως 23 χρόνια σε πέντε αντιπολιτευόμενους δημάρχους στην Τουρκία
Βαριές ποινές από 5 ως 23 χρόνια σε πέντε αντιπολιτευόμενους δημάρχους στην Τουρκία
Ένοχοι για διαφθορά κρίθηκαν οι περισσότεροι -Το CHP, στο οποίο ανήκαν, καταρρέει πλέον, υπό το βάρος αμέτρητων ερευνών και συλλήψεων.
Δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη καταδίκασε τη Δευτέρα πέντε δημάρχους της αντιπολίτευσης, που έκρινε ενόχους ιδίως για διαφθορά, να εκτίσουν ποινές από πέντε χρόνια φυλάκισης και πάνω από 23 χρόνια κάθειρξης, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.
Οι πέντε δήμαρχοι είχαν συλληφθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 κι ανήκαν όλοι στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP, σοσιαλδημοκρατικό), παράταξη της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο του τουρκικού συστήματος Δικαιοσύνης.
Ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της πόλης Αντιγιαμάν στα νοτιοανατολικά αθωώθηκε, ενώ άλλος, εκλεγμένος το 2024 δήμαρχος του πολυπληθέστερου προαστίου της Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε να εκτίσει 8 μήνες φυλάκισης με αναστολή, για «κατάχρηση εξουσίας εξ αμελείας», στο πέρας της δίκης που είχε αρχίσει στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ο Ριζά Ακπολάτ, δήμαρχος του προαστίου Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, απαλλάχτηκε από την κατηγορία πως ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, όμως κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και παρανομίες ως προς δημόσιες συμβάσεις· του επιβλήθηκε ποινή 23 ετών και τριών μηνών κάθειρξης, η βαρύτερη, σύμφωνα με το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Ο μεταμελημένος επιχειρηματίας Αζίζ Ιχσάν Ακτάς, ομολογίες του οποίου ενέπλεξαν τοπικούς αιρετούς της αντιπολίτευσης κι αρχικά κατηγορείτο ότι ήταν επικεφαλής υποτιθέμενης εγκληματικής οργάνωσης στην οποία ανήκαν αυτοί οι τελευταίοι, απαλλάχτηκε από την κατηγορία, σύμφωνα με το Anadolu. Αντιμετώπιζε ποινή ως και 280 χρόνων κάθειρξης.
«Είμαι αθώος. Δεν υπάρχει καμιά αδιάσειστη απόδειξη σε αυτή την υπόθεση. Όλα βασίζονται σε δηλώσεις συκοφαντών», τόνισε χθες ενώπιον της έδρας ο δήμαρχος της Μπεσίκτας, Ριζά Ακπολάτ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANKA.
Ενώ είχε καταγάγει μεγάλη νίκη στις τοπικές εκλογές του 2024 επί του AKP του προέδρου Ερντογάν, το CHP καταρρέει πλέον, υπό το βάρος αμέτρητων ερευνών και συλλήψεων.
Δεκάδες από τους δημάρχους που είχε εκλέξει συνελήφθησαν κι απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους σε όλη την Τουρκία.
Η καθαίρεση την άνοιξη του προέδρου του κόμματος ώθησε αυτόν τον τελευταίο να ιδρύσει στα τέλη του Ιουλίου το Yeni Parti («Νέο Κόμμα»).
Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην μορφή πρώτης γραμμής του CHP που πλέον πέρασε στις τάξεις του Yeni Parti, συνελήφθη την περασμένη χρονιά, ενώ ετοιμαζόταν να ονομαστεί υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, που με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα θα διεξαχθούν το 2028.
Οι πέντε δήμαρχοι είχαν συλληφθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 κι ανήκαν όλοι στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP, σοσιαλδημοκρατικό), παράταξη της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο του τουρκικού συστήματος Δικαιοσύνης.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti— genckemalizim (@genckemalizim0) August 24, 2026
Tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 3 suçtan beraat etti
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan BERAAT kararı verildi
Esenyurt… pic.twitter.com/hVYq2WBsGD
Ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της πόλης Αντιγιαμάν στα νοτιοανατολικά αθωώθηκε, ενώ άλλος, εκλεγμένος το 2024 δήμαρχος του πολυπληθέστερου προαστίου της Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε να εκτίσει 8 μήνες φυλάκισης με αναστολή, για «κατάχρηση εξουσίας εξ αμελείας», στο πέρας της δίκης που είχε αρχίσει στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ο Ριζά Ακπολάτ, δήμαρχος του προαστίου Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, απαλλάχτηκε από την κατηγορία πως ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, όμως κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και παρανομίες ως προς δημόσιες συμβάσεις· του επιβλήθηκε ποινή 23 ετών και τριών μηνών κάθειρξης, η βαρύτερη, σύμφωνα με το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Ο μεταμελημένος επιχειρηματίας Αζίζ Ιχσάν Ακτάς, ομολογίες του οποίου ενέπλεξαν τοπικούς αιρετούς της αντιπολίτευσης κι αρχικά κατηγορείτο ότι ήταν επικεφαλής υποτιθέμενης εγκληματικής οργάνωσης στην οποία ανήκαν αυτοί οι τελευταίοι, απαλλάχτηκε από την κατηγορία, σύμφωνα με το Anadolu. Αντιμετώπιζε ποινή ως και 280 χρόνων κάθειρξης.
«Είμαι αθώος. Δεν υπάρχει καμιά αδιάσειστη απόδειξη σε αυτή την υπόθεση. Όλα βασίζονται σε δηλώσεις συκοφαντών», τόνισε χθες ενώπιον της έδρας ο δήμαρχος της Μπεσίκτας, Ριζά Ακπολάτ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANKA.
Ενώ είχε καταγάγει μεγάλη νίκη στις τοπικές εκλογές του 2024 επί του AKP του προέδρου Ερντογάν, το CHP καταρρέει πλέον, υπό το βάρος αμέτρητων ερευνών και συλλήψεων.
Δεκάδες από τους δημάρχους που είχε εκλέξει συνελήφθησαν κι απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους σε όλη την Τουρκία.
Η καθαίρεση την άνοιξη του προέδρου του κόμματος ώθησε αυτόν τον τελευταίο να ιδρύσει στα τέλη του Ιουλίου το Yeni Parti («Νέο Κόμμα»).
Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην μορφή πρώτης γραμμής του CHP που πλέον πέρασε στις τάξεις του Yeni Parti, συνελήφθη την περασμένη χρονιά, ενώ ετοιμαζόταν να ονομαστεί υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, που με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα θα διεξαχθούν το 2028.
Η σύλληψη και η προφυλάκισή του για «διαφθορά», κατηγορία που απορρίπτει, πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων και αμφισβήτησης της εξουσίας, το ευρύτερο στην Τουρκία από το 2013.
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