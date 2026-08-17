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Στις 24 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δεν θα εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ
Στις 24 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δεν θα εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ
Ο Κινέζος πρόεδρος είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015, ενώ απευθύνθηκε μέσω βιντεοσύνδεσης το 2021
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δεν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όταν θα βρίσκεται στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο για συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Αντί για τον ΟΗΕ, ο Σι θα περιορίσει την παρουσία του στις ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Politico.
Αναμένεται να φτάσει πιθανότατα αργά το βράδυ της [Τετάρτης] 23ης Σεπτεμβρίου και να αναχωρήσει στις 25, δήλωσε ανωνύμως μία από τις πηγές του αμερικανικού μέσου. Πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα, θα έχει μόνο μία ημέρα συναντήσεων στο Λευκό Οίκο, στις 24».
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ότι ο Σι θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τυχόν άλλες δραστηριότητες του Κινέζου προέδρου.
Ο Σι είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015, με αφορμή την 70ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ. Επίσης, απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης το 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τότε είχε αναφερθεί έμμεσα στην αποτυχία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν έναν μήνα νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να πείσει τις αναπτυσσόμενες χώρες για μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την κυριαρχία των ΗΠΑ, η οποία θα βασίζεται στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας.
Αντί για τον ΟΗΕ, ο Σι θα περιορίσει την παρουσία του στις ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Politico.
Αναμένεται να φτάσει πιθανότατα αργά το βράδυ της [Τετάρτης] 23ης Σεπτεμβρίου και να αναχωρήσει στις 25, δήλωσε ανωνύμως μία από τις πηγές του αμερικανικού μέσου. Πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα, θα έχει μόνο μία ημέρα συναντήσεων στο Λευκό Οίκο, στις 24».
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ότι ο Σι θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τυχόν άλλες δραστηριότητες του Κινέζου προέδρου.
Ο Σι είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015, με αφορμή την 70ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ. Επίσης, απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης το 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τότε είχε αναφερθεί έμμεσα στην αποτυχία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν έναν μήνα νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να πείσει τις αναπτυσσόμενες χώρες για μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την κυριαρχία των ΗΠΑ, η οποία θα βασίζεται στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας.
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