Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Oυκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην Οδησσό, διασώθηκε ο πιλότος
Oυκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην Οδησσό, διασώθηκε ο πιλότος
Το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή
Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη τη Δευτέρα στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.
Όπως διευκρίνισε, ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Όπως διευκρίνισε, ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα