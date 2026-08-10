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Oυκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην Οδησσό, διασώθηκε ο πιλότος
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Oυκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην Οδησσό, διασώθηκε ο πιλότος

Το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή

Oυκρανικό μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην Οδησσό, διασώθηκε ο πιλότος
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Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη τη Δευτέρα στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Όπως διευκρίνισε, ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
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