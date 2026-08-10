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Οι ΗΠΑ έχουν εκτρέψει 55 εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 20 πολεμικά βρίσκονται στην περιοχή
Οι ΗΠΑ έχουν εκτρέψει 55 εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 20 πολεμικά βρίσκονται στην περιοχή
Κλιμακώνεται η στρατιωτική πίεση στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια δίοδο του κόσμου – Από 35 στις 2 Αυγούστου, οι εκτροπές πλοίων έφτασαν τις 55 – Σε αυξημένη επιφυλακή η ελληνόκτητη ναυτιλία
Νέα διάσταση αποκτά η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρεάζουν πλέον άμεσα την κίνηση δεκάδων εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στην αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εκτρέψει συνολικά 55 εμπορικά πλοία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Η αύξηση είναι σημαντική. Στις 2 Αυγούστου ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 35 πλοία, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε περίπου μία εβδομάδα άλλα 20 πλοία άλλαξαν πορεία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο πλοία έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ σε άλλα δύο πραγματοποιήθηκε επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων.
Την ίδια ώρα, περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν ανεπτυγμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η κρίση έχει περάσει σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για τη μεγάλη υποχώρηση των διελεύσεων από τα Στενά, αλλά για ένα περιβάλλον στο οποίο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρεάζουν άμεσα τις διαδρομές της εμπορικής ναυτιλίας.
Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστικές εταιρείες, η κατάσταση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αβεβαιότητας. Η απόφαση για είσοδο ή έξοδο από τον Περσικό Κόλπο συνδέεται πλέον όχι μόνο με τον κίνδυνο ενός στρατιωτικού επεισοδίου, αλλά και με το ενδεχόμενο αλλαγής πορείας, ελέγχου ή καθυστέρησης ενός πλοίου.
Παράλληλα, η διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι μια συμφωνία με το Ομάν για το καθεστώς των Στενών δεν αρκεί από μόνη της για την πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, συνδέοντας το ζήτημα με την ευρύτερη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές. Κάθε περιορισμός της κυκλοφορίας επηρεάζει τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας, αυξάνει τις αποστάσεις και τους χρόνους ταξιδιών και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.
Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, το ζήτημα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η μειωμένη προσφορά διαθέσιμου τονάζ και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο μπορούν να οδηγήσουν τους ναύλους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, όμως, αυξάνονται σημαντικά οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, το ασφαλιστικό κόστος και η ευθύνη για την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Η εκτροπή 55 εμπορικών πλοίων αποτελεί πλέον μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις ότι η κρίση του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα την πραγματική λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Όσο η πολιτική λύση παραμένει αβέβαιη, η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου θα εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους ναύλους, τις ροές πετρελαίου και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
Η αύξηση είναι σημαντική. Στις 2 Αυγούστου ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 35 πλοία, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε περίπου μία εβδομάδα άλλα 20 πλοία άλλαξαν πορεία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο πλοία έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ σε άλλα δύο πραγματοποιήθηκε επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων.
Την ίδια ώρα, περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν ανεπτυγμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η κρίση έχει περάσει σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για τη μεγάλη υποχώρηση των διελεύσεων από τα Στενά, αλλά για ένα περιβάλλον στο οποίο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επηρεάζουν άμεσα τις διαδρομές της εμπορικής ναυτιλίας.
Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστικές εταιρείες, η κατάσταση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αβεβαιότητας. Η απόφαση για είσοδο ή έξοδο από τον Περσικό Κόλπο συνδέεται πλέον όχι μόνο με τον κίνδυνο ενός στρατιωτικού επεισοδίου, αλλά και με το ενδεχόμενο αλλαγής πορείας, ελέγχου ή καθυστέρησης ενός πλοίου.
Παράλληλα, η διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι μια συμφωνία με το Ομάν για το καθεστώς των Στενών δεν αρκεί από μόνη της για την πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, συνδέοντας το ζήτημα με την ευρύτερη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ.
Ισχυρή η έκθεση της ελληνόκτητης ναυτιλίαςΟι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία, λόγω της ισχυρής παρουσίας των Ελλήνων πλοιοκτητών στις ενεργειακές μεταφορές και ειδικότερα στις κατηγορίες VLCC, Suezmax και product tankers.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές. Κάθε περιορισμός της κυκλοφορίας επηρεάζει τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας, αυξάνει τις αποστάσεις και τους χρόνους ταξιδιών και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.
Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, το ζήτημα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η μειωμένη προσφορά διαθέσιμου τονάζ και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο μπορούν να οδηγήσουν τους ναύλους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, όμως, αυξάνονται σημαντικά οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, το ασφαλιστικό κόστος και η ευθύνη για την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Η εκτροπή 55 εμπορικών πλοίων αποτελεί πλέον μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις ότι η κρίση του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα την πραγματική λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Όσο η πολιτική λύση παραμένει αβέβαιη, η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου θα εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους ναύλους, τις ροές πετρελαίου και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.
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