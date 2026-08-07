Σκέρτσος: «Αναλύσεις της παραλίας» από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων
Σκέρτσος: «Αναλύσεις της παραλίας» από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων
Τα δύο κόμματα «είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες», γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας
Κριτική στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για ανακοινώσεις τους που αφορούν την οικονομία ασκεί ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι οι αναλύσεις τους γίνονται σε λανθασμένη βάση.
«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν “κατάρρευση” της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Καταλογίζει μάλιστα στα δύο κόμματα «επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα».
Προσθέτει ότι τα δύο κόμματα «είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες».
Καταλήγει επισημαίνοντας ότι «Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα».
Στην ανάρτησή του, που επιγράφεται «αναλύσεις της παραλίας», αναφέρει:
Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ -μάλλον από κάποια παραλία καθώς δεν δικαιολογείται τέτοια επιπολαιότητα- επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης που υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με την πολιτική προπαγάνδα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν «κατάρρευση» της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους περιλαμβάνει δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα, αυξημένα εποχικά εισοδήματα από τον τουρισμό και άλλους παράγοντες που δημιουργούν ισχυρή εποχικότητα σε σχέση με το αμέσως επόμενο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Γι’ αυτό και όλες οι σοβαρές οικονομικές αναλύσεις αξιολογούν τα εισοδήματα σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας κάθε τρίμηνο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Τι δείχνουν λοιπόν τα πραγματικά στοιχεία της Eurostat αλλά και του ΟΟΣΑ;
Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο για πρώτο τρίμηνο από το 2010.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα διαχρονικά στοιχεία της Eurostat.
Σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 17,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5,5% στην Ευρωζώνη. Καταγραφεί, δηλαδή, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.
Όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα.
Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ βρίσκονται μπροστά σε δύο εξηγήσεις: είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες. Καμία από τις δύο εκδοχές δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.
Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει. Γνωρίζει ότι η μάχη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζεται καθημερινά κι ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει σημαντικό μέρος των αυξήσεων.
Γι’ αυτό αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζουμε την απασχόληση και εφαρμόζουμε από την 1η Ιανουαρίου 2026 μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων, νέων και οικογενειών με παιδιά από μισό έως 4 καθαρούς μισθούς.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα.
«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν “κατάρρευση” της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Καταλογίζει μάλιστα στα δύο κόμματα «επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα».
Προσθέτει ότι τα δύο κόμματα «είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες».
Καταλήγει επισημαίνοντας ότι «Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα».
Στην ανάρτησή του, που επιγράφεται «αναλύσεις της παραλίας», αναφέρει:
Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ -μάλλον από κάποια παραλία καθώς δεν δικαιολογείται τέτοια επιπολαιότητα- επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης που υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με την πολιτική προπαγάνδα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν «κατάρρευση» της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους περιλαμβάνει δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα, αυξημένα εποχικά εισοδήματα από τον τουρισμό και άλλους παράγοντες που δημιουργούν ισχυρή εποχικότητα σε σχέση με το αμέσως επόμενο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Γι’ αυτό και όλες οι σοβαρές οικονομικές αναλύσεις αξιολογούν τα εισοδήματα σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας κάθε τρίμηνο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Τι δείχνουν λοιπόν τα πραγματικά στοιχεία της Eurostat αλλά και του ΟΟΣΑ;
Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο για πρώτο τρίμηνο από το 2010.
Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα διαχρονικά στοιχεία της Eurostat.
Σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 17,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5,5% στην Ευρωζώνη. Καταγραφεί, δηλαδή, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.
Όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα.
Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ βρίσκονται μπροστά σε δύο εξηγήσεις: είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες. Καμία από τις δύο εκδοχές δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.
Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει. Γνωρίζει ότι η μάχη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζεται καθημερινά κι ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει σημαντικό μέρος των αυξήσεων.
Γι’ αυτό αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζουμε την απασχόληση και εφαρμόζουμε από την 1η Ιανουαρίου 2026 μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων, νέων και οικογενειών με παιδιά από μισό έως 4 καθαρούς μισθούς.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα.
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