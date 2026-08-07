Σκέρτσος: «Αναλύσεις της παραλίας» από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων

Τα δύο κόμματα «είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες», γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας