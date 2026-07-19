Ο Ρούμπιο απαιτεί η Κούβα να αφήσει ελεύθερους 700 κρατούμενους που χαρακτηρίζει πολιτικούς
Ο Ρούμπιο απαιτεί η Κούβα να αφήσει ελεύθερους 700 κρατούμενους που χαρακτηρίζει πολιτικούς
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε το Σάββατο τις Αρχές της Κούβας να απελευθερώσουν 700 κρατούμενους που χαρακτήρισε πολιτικούς, μετά την άφιξη στις ΗΠΑ Κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη, Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα, αφού εξέτισε ποινή πενταετούς φυλάκισης στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.
«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε.
«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε.
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