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Τραγωδία στην Τουρκία: Νταλίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ΙΧ που περίμενε σε φανάρι, ένας νεκρός και 10 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Νταλίκα Τροχαίο

Τραγωδία στην Τουρκία: Νταλίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ΙΧ που περίμενε σε φανάρι, ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πιθανότατα λόγω βλάβης στα φρένα

Τραγωδία στην Τουρκία: Νταλίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ΙΧ που περίμενε σε φανάρι, ένας νεκρός και 10 τραυματίες
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 10 τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην περιοχή Kadinhani, στην επαρχία Ικονίου της Τουρκίας, όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε τέσσερα οχήματα που περίμεναν σε κόκκινο φανάρι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:00 την Πέμπτη, στον αυτοκινητόδρομο Ικονίου - Αφιόν Καραχισάρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό κινούνταν προς το Ικόνιο όταν, πλησιάζοντας στα φανάρια, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχό του, πιθανότατα λόγω βλάβης στα φρένα.

Το βαρύ όχημα αρχικά μετακινήθηκε από τη δεξιά στην αριστερή λωρίδα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τρία αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, τα οποία βρίσκονταν σταματημένα στο φανάρι.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος οδηγός ενός από τα αυτοκίνητα, ενώ ακόμη 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου και νοσηλεύονται.

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε κάμερα άλλου οχήματος που βρισκόταν στο σημείο.

Δείτε βίντεο:

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