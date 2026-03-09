Χτυπήματα στους υπαλλήλους, ταπείνωση και απειλές για απέλαση: Οι καταγγελίες για τον σεφ του εμβληματικού εστιατορίου Noma της Κοπεγχάγης

Απειλούσε τους υπαλλήλους μέχρι και με την απέλαση της οικογένειάς τους

Γρονθοκόπησε υπάλληλο που άφησε σημάδι από τσιμπιδάκι σε ένα πέταλο λουλουδιού

Την χτύπησε με τόση δύναμη που έκοψε το ισχίο της σε μεταλλικό πάγκο

Η απάντηση του Ρετζέπι στις καταγγελίες: Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που ήμουν τότε

Pop-up εστιατόριο με μενού 1.500 δολαρίων που έγινε sold out σε... ένα λεπτό

Ο Τζέισον Ιγκνάσιο Γουάιτ, πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης του «ΝΟΜΑ», έκανε αρκετές αναρτήσεις στο Instagram τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι είχε γίνει μάρτυρας σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια των τριών ετών που εργάστηκε στο εστιατόριο. Δημοσίευσε καταγγελίες που του έστειλαν πολλοί άλλοι πρώην υπάλληλοι και όλο αυτό πήρε γρήγορα διαστάσεις χιονοστιβάδας.Σύμφωνα με 35 πρώην υπαλλήλους του NOMA, μεταξύ 2009 και 2017, ο Ρετζέπι, τουςκαι τους. Περιέγραψαν το μόνιμο τραύμα που τους προκάλεσαν οι πολλαπλές, όπως εκφοβισμός,και. Ο Δανός, είπαν επίσης, ότι τους απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να τους βάλει στη μαύρη λίστα εστιατορίων σε όλο τον κόσμο,από τις δουλειές τους σε άλλες επιχειρήσεις.Οι κουζίνες των εστιατορίων είναι από καιρό σκληροί χώροι εργασίας, όπως αντανακλάται σε δημοφιλείς ψυχαγωγικές εκπομπές όπως «The Bear» και «The Menu», και πολλοί σεφ έχουν παραδεχτεί ότι εκφοβίζουν τους εργαζόμενους. Ωστόσο, οι πρώην υπάλληλοι του «ΝΟΜΑ» είπαν ότι ο Ρετζέπι δεν έχει αναγνωρίσει την έκταση της βίας που, όπως λένε, τους επέβαλε για χρόνια. Αυτό, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ο λόγος για τον οποίο μιλούν τώρα. Το pop-up εστιατόριο του Ρετζέπι στο Λος Άντζελες και οι υψηλές τιμές που χρεώνει, λένε, τους θυμίζουν ότι η αυτοκρατορία του χτίστηκε πάνω στη δουλειά και τον πόνο τους.Ο Μπεν, ένας σεφ στην Αυστραλία, ο οποίος εργάστηκε στο εστιατόριο το 2012, είπε ότι η τιμωρία όλων των υπαλλήλων για το λάθος ενός ατόμου ήταν συνηθισμένη πρακτική. «», φωνάζοντας βρισιές στα πρόσωπά τους, είπε ο σεφ, ο οποίος ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του επειδή φοβόταν αντίποινα. «».Όταν ο Δανός σεφ ήθελε να τους τιμωρήσει, αλλά υπήρχαν πελάτες στην τραπεζαρία, αρκετοί υπάλληλοι είπαν ότι έσκυβαν κάτω από τους πάγκους στην ανοιχτή κουζίνα και τους χτυπούσαν στα πόδια με κάποιο σκεύος, όπως ένα πιρούνι μπάρμπεκιου.Ένας άλλος πρώην μάγειρας, είπε ότι ο Ρετζέπι του είχε επιτεθεί σωματικά περισσότερες φορές από όσες μπορούσε να θυμηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θυμήθηκε ότι μια νύχτα το 2011 ο Δανός παρατήρησε ότικαθώς το έβαζε σε ένα πιάτο. Ο Ρετζέπι είπε, άρπαξε τις τιράντες της ποδιάς του και τον χτύπησε με δύναμη στον τοίχο, και στηδύο φορές στο στομάχι. Περίπου 30 πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότιτόσο ο Ρετζέπι, όσο και οι ανώτεροι μάγειρες που διεύθυναν την κουζίνα.Πολλά πιάτα στο Noma περιλαμβάνουν 20 ή περισσότερα συστατικά, ενώ το χαρακτηριστικό του στυλ περιλαμβάνει πολύπλοκα, εύθραυστα στοιχεία, όπως έντομα φτιαγμένα από φρούτα και μικροσκοπικά δαμάσκηνα τυλιγμένα σε φύκια. Η εργασία χωριζόταν σύμφωνα με μια ιεραρχία που ξεκινούσε από τους ασκούμενους, οι οποίοι αναφέρονταν στους chefs de partie, οι οποίοι αναφέρονταν στους sous-chefs που διεύθυναν την κουζίνα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και συχνά παρέμεναν στις θέσεις τους για χρόνια. Για να παρασκευάσουν επαρκή ποσότητα για κάθε δείπνο, πολλοί από τους μάγειρες σε κάθε επίπεδο ξεκινούσαν νωρίς το πρωί και δούλευαν μέχρι να καθαριστεί η κουζίνα, τα ξημερώματα.Μια σεφ στο Λονδίνο, που είχε εργαστεί σε πολλά εστιατόρια με αστέρια Michelin στην Ευρώπη, έκανε οικονομίες για ένα χρόνο και πούλησε το αυτοκίνητό της για να μπορέσει να εργαστεί στο Noma το 2013. Είπε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να εργάζεται για να φάει καικατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Μια νύχτα, είπε, ο Ρετζέπι την είδε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό της, κάτι που απαγορευόταν αυστηρά κατά τη διάρκεια της εργασίας. Χωρίς να πει λέξη, είπε, την χτύπησε με τόση δύναμη στα πλευρά που έπεσε πάνω σε ένα μεταλλικό πάγκο και έκοψε το ισχίο της στην αιχμηρή γωνία του.Ήταν στο πάτωμα, αιμορραγούσε και έκλαιγε, θυμήθηκε, αλλά κανείς δεν είπε λέξη καθώς έφευγε τρέχοντας προς το καμαρίνι. Όταν τελικά την πλησίασε ένας σού-σεφ, τη ρώτησε μόνο αν ήταν εντάξει για να επιστρέψει στη δουλειά. Επέστρεψε στη θέση της και τελείωσε τη βάρδια της.Ακόμα και μετά το 2017, πολλοί πρώην υπάλληλοι λένε ότι οι ανώτεροι σεφ διατηρούσαν την κουλτούρα κακοποίησης στην κουζίνα, με την σιωπηρή έγκριση του Ρετζέπι. «Ο Ρενέ μεγάλωσε μια γενιά τραμπούκων, και αυτοί μας τραμπούκιζαν», είπε ένας Τούρκος μάγειρας που εργάστηκε ως ασκούμενος στο Noma το 2018.Η Μπέντε Σβέντσεν, η οποία είχε αναλάβει να υποστηρίζει τους ασκούμενους, ήταν η μοναδική υπάλληλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τυχαία ήταν και η πεθερά του Ρετζέπι. Πολλοί πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι η ίδια και άλλοι ανώτεροι διευθυντές -συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Δανού σεφ, Nadine, και του μακροχρόνιου CEO, Πίτερ Κρέινερ- είχαν ενημερωθεί για τη βία στην κουζίνα, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να την σταματήσουν.Από τότε που ο Ρενέ Ρετζέπι καταγράφηκε για πρώτη φορά από την κάμερα να φωνάζει στους μάγειρες στο ντοκιμαντέρ του 2008 «Noma at Boiling Point», έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη αρκετές φορές. Σε ένα δοκίμιο του 2015, αναγνώρισε ότι ήταν ένα «κτήνος» που πίεζε και εκφοβίζει τους υφισταμένους του. Σε μια συνέντευξη του 2022 στην εφημερίδα The Times of London, εξέφρασε τη λύπη του για το παρελθόν του, λέγοντας ότι «ποτέ δεν χτύπησε κανέναν», αλλά «πιθανώς έπεσε πάνω σε ανθρώπους».Είπε ότι απομακρύνθηκε από την καθημερινή διοίκηση πριν από χρόνια, έχει υποβληθεί σε θεραπεία και «βρήκε καλύτερους τρόπους για να διαχειρίζεται τον θυμό του».Πολλοί πρώην υπάλληλοι είπαν ότι η εργασία στο Noma, αν και δεν ήταν ποτέ εύκολη, άξιζε τον κόπο λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε ο Ρετζέπι.Το Σάββατο απάντησε στις κατηγορίες για κακοποίηση που επανήλθαν στην επιφάνεια πριν από την έναρξη του από νωρίς sold-out, pop-up εστιατορίου του στο Λος Άντζελες, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την εκμετάλλευσηΤόσο ο Δανός σεφ όσο και εκπρόσωποι του Noma λένε ότι αυτές οι καταγγελίες αντανακλούν το παρελθόν του εστιατορίου και όχι την τρέχουσα κατάστασή του, και ότι η οργάνωση εγκατέστησε πολλαπλά συστήματα -συμπεριλαμβανομένων νέων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, πληρωμής των ασκούμενων και «βελτιωμένων ωρών και αδειών»- όταν προέκυψαν οι καταγγελίες πριν από χρόνια.Το Σάββατο το πρωί, ο σεφ απάντησε στο άρθρο με μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, ζητώντας συγγνώμη από τους επηρεαζόμενους. Σημείωσε ότιως θύτης και ότι έκτοτεκαι έχει απομακρυνθεί από τηντου Noma. Ένας εκπρόσωπος του Noma δήλωσε σε ένα email το Σάββατο ότι το εστιατόριο έχει «» και διεξάγει μια συνεχή ανεξάρτητη επιθεώρηση των πρακτικών του.», έγραψε ο Ρετζέπι το Σάββατο στο Instagram. «Από τότε, είμαι αποφασισμένος να κατανοήσω τον θυμό μου και να τον αντιμετωπίσω διαφορετικά. Ο οργανισμός που είμαστε σήμερα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν με τον οποίο ξεκινήσαμε. Είμαι ευγνώμων για την ομάδα μας και τον τρόπο με τον οποίο βοήθησε να μεταμορφωθεί η κουλτούρα της κουζίνας μας, καθώς και για την αφοσίωσή της στην πρόοδο του κλάδου».Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που ήμουν τότε. Αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό και θα συνεχίσω να εργάζομαι για να γίνω καλύτερος».Το ερευνητικό ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν το Noma ξεκινήσει ένα pop-up 16 εβδομάδων στο Silver Lake, με εισιτήρια που κοστίζουν 1.500 δολάρια το άτομο. Οι θέσεις εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως, με τον Ρετζέπι να δημοσιεύει στο Instagram τον Ιανουάριο ότι «».Στο Λος Άντζελες προγραμματίζεται επίσης ένα pop-up κατάστημα για προϊόντα του Noma, όπωςκαιΤο Noma έχει επίσης πραγματοποιήσει δύο συνεργατικά pop-up, πρώτα στοκαι μετά στομε στόχο να κάνει τη μαγειρική του πιο προσιτή στους κατοίκους του