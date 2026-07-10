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Εξαπλώνεται ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Σερβία, θανατώνονται 11.000 ζώα
Εξαπλώνεται ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Σερβία, θανατώνονται 11.000 ζώα
Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών
Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν σε φάρμα στην περιοχή της Βοϊβοντίνα στην βόρεια Σερβία.
Ο υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση (RTS) ότι «ο ιός επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη φάρμα στο χωριό Χρτκόβτσι και από σήμερα ξεκινάει η θανάτωση σχεδόν 11.000 χοίρων με τον προβλεπόμενο τρόπο».
Τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν πριν από ένα μήνα σε μικρά αγροτικά νοικοκυριά στην Βοϊβοντίνα που αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο χοίρων στη Σερβία.
Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών.
Στην γειτονιά της Σερβίας έχουν καταγραφεί κρούσματα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
Ο υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση (RTS) ότι «ο ιός επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη φάρμα στο χωριό Χρτκόβτσι και από σήμερα ξεκινάει η θανάτωση σχεδόν 11.000 χοίρων με τον προβλεπόμενο τρόπο».
Τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν πριν από ένα μήνα σε μικρά αγροτικά νοικοκυριά στην Βοϊβοντίνα που αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο χοίρων στη Σερβία.
Oko 11.000 svinja eutanazirat će se u Srbiji https://t.co/YeveHRtrZg— novo.hr (@novo_hr) July 9, 2026
Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών.
Στην γειτονιά της Σερβίας έχουν καταγραφεί κρούσματα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
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