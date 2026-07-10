ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Εξαπλώνεται ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Σερβία, θανατώνονται 11.000 ζώα
ΚΟΣΜΟΣ
Αφρικανική πανώλη των χοίρων Σερβία Κρούσματα Θανάτωση ζώου φάρμα ιός

Εξαπλώνεται ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Σερβία, θανατώνονται 11.000 ζώα

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών

Εξαπλώνεται ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Σερβία, θανατώνονται 11.000 ζώα
Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν σε φάρμα στην περιοχή της Βοϊβοντίνα στην βόρεια Σερβία.

Ο υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση (RTS) ότι «ο ιός επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη φάρμα στο χωριό Χρτκόβτσι και από σήμερα ξεκινάει η θανάτωση σχεδόν 11.000 χοίρων με τον προβλεπόμενο τρόπο».

Τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκαν πριν από ένα μήνα σε μικρά αγροτικά νοικοκυριά στην Βοϊβοντίνα που αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο χοίρων στη Σερβία.



Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, αλλά δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών.

Στην γειτονιά της Σερβίας έχουν καταγραφεί κρούσματα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης