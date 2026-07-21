Ο Αούν θα παρουσιάσει στον Τραμπ το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και ζητά τη στήριξη του λιβανέζικου στρατού

Ο Λίβανος «είναι μια χώρα και τόπος που υπέστη πολύ κακή μεταχείριση και εμείς θα της συμπεριφερθούμε σωστά, με τον σεβασμό που της αξίζει» είπε ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Αούν στο Οβάλ Γραφείο





Ο Αούν, ο οποίος ήταν διοικητής στον στρατό του Λιβάνου πριν από την ανάδειξή του στην προεδρία, πέρυσι, είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους που επισκέπτεται τον









WATCH: President Trump jokes that Lebanese President Joseph Aoun can "have anything" after receiving glowing praise during their White House meeting.



PRESIDENT JOSEPH AOUN: "I've been looking forward to this visit for a long time. Thank you for meeting such a great president… pic.twitter.com/t1bALv3YgQ — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026





«Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει μαζί της «εάν το θέλει ο Αούν». Σημείωσε ότι στη συνάντησή τους θα συζητήσουν την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου στα χωριά από τα οποία αποσύρεται η Χεζμπολάχ.





US President Donald Trump says that “Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time,” as he hosts Lebanese President Joseph Aoun in the Oval Office. pic.twitter.com/o5DcAK09FG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 21, 2026 Κλείσιμο

Ο Αούν έφτασε στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή, για να του πει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την αποχώρησή του από τον νότιο Λίβανο, τηρώντας τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου.



Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου άρχισαν να θέτουν υπό τον έλεγχό τους περιοχές από τις οποίες έφυγαν οι Ισραηλινοί, κάτι που θεωρείται ένα πρώτο «τεστ» για την υλοποίηση του σχεδίου.



Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε ότι ο Αούν πιστεύει πως μόνο ο Τραμπ διαθέτει τους απαιτούμενους μοχλούς πίεσης ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να αποσυρθεί και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.



Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται ότι θα παρουσιάσει σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας του.Ο Αούν, ο οποίος ήταν διοικητής στον στρατό του Λιβάνου πριν από την ανάδειξή του στην προεδρία, πέρυσι, είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.Η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για τον Λίβανο. Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν καταλάβει μια ζώνη στον νότιο Λίβανο και εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι εκτοπίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις απευθείας συνομιλίες της κυβέρνησης με το Ισραήλ καθώς και τις προσπάθειες αφοπλισμού της από το κράτος.Ο Λίβανος «είναι μια χώρα και τόπος που υπέστη πολύ κακή μεταχείριση και εμείς θα της συμπεριφερθούμε σωστά, με τον σεβασμό που της αξίζει» είπε ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Αούν στο Οβάλ Γραφείο.«Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει μαζί της «εάν το θέλει ο Αούν». Σημείωσε ότι στη συνάντησή τους θα συζητήσουν την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου στα χωριά από τα οποία αποσύρεται η Χεζμπολάχ.Ο Αούν έφτασε στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή, για να του πει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την αποχώρησή του από τον νότιο Λίβανο, τηρώντας τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου.Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου άρχισαν να θέτουν υπό τον έλεγχό τους περιοχές από τις οποίες έφυγαν οι Ισραηλινοί, κάτι που θεωρείται ένα πρώτο «τεστ» για την υλοποίηση του σχεδίου.Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε ότι ο Αούν πιστεύει πως μόνο ο Τραμπ διαθέτει τους απαιτούμενους μοχλούς πίεσης ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να αποσυρθεί και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.

Ο Αούν θα παρουσιάσει επίσης στον Τραμπ μια γραπτή πρόταση για το πώς θα παροπλιστεί το τεράστιο οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.



«Αυτή θα είναι η παρακαταθήκη σας», είπε ο Λιβανέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.



«Μαζί, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είναι πλέον η ώρα να γίνει ο Λίβανος και όλη η περιοχή σταθερή και ασφαλής», πρόσθεσε.



Τον προέτρεψε επίσης να συνεχίσει να στηρίζει τον λιβανέζικο στρατό γιατί «χωρίς αυτόν, όλα θα καταρρεύσουν» και «δεν το θέλουμε αυτό».