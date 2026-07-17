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Μολδαβός που πέταξε drone πάνω από εταιρεία όπλων στο Μόναχο συνελήφθη για κατασκοπεία
Μολδαβός που πέταξε drone πάνω από εταιρεία όπλων στο Μόναχο συνελήφθη για κατασκοπεία
Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις, μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη, και ένας δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς
Οι εισαγγελείς του Μονάχου ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός 37χρονου άνδρα από τη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, αφού φέρεται να πέταξε ένα drone πάνω από τις εγκαταστάσεις μιας γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου, με σκοπό να καταγράψει αμυντικές εγκαταστάσεις για λογαριασμό ξένου φορέα ή απαγορευμένης οργάνωσης.
Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις, μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη, και ένας δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο το ίδιο βράδυ κοντά στις εγκαταστάσεις, μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη, και ένας δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Report from Global Banking & Finance Review Germany detains Moldovan flying spy drone tied to arms maker. Uncover risks of drone surveillance, defense tech links, and geopolitical tensions shaping global security. #DroneNews #Geopolitics #SecurityRisk #A… https://t.co/pF8iHLi2II— Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) July 17, 2026
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