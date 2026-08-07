ΔΕΘ: «Ανέβηκε» ο διαγωνισμός των 165 εκατ. ευρώ για τη μεγάλη ανάπλαση, δείτε φωτογραφίες
ΔΕΘ: «Ανέβηκε» ο διαγωνισμός των 165 εκατ. ευρώ για τη μεγάλη ανάπλαση, δείτε φωτογραφίες
Έως 21/09 οι προσφορές, στους 48 μήνες η διάρκεια – Ψηλά ο πήχης για τους διεκδικητές, ελάχιστα ίδια κεφάλαια 44 εκατ. ευρώ – Δύο νέα εκθεσιακά κτίρια, ανακαίνιση του Βελλίδειου, Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων, 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης
Στον «αέρα» βρίσκεται πλέον ο διεθνής διαγωνισμός για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, εκτιμώμενης αξίας 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (204,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα.
Την ωρίμανση και τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει αναλάβει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της ΔΕΘ-HELEXPO μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, έπειτα από σχετική απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, με την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών να ορίζεται για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 και την ηλεκτρονική αποσφράγισή τους να ακολουθεί στις 13:00 της ίδιας ημέρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 204,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 48 μήνες.
Πρόκειται για δημόσιο έργο που θα εκτελεστεί με το σύστημα μελέτης-κατασκευής, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει και την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή, με αξιολόγηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016. Στην πράξη, η μελέτη δεν βαθμολογείται, αλλά ελέγχεται ως προς την πληρότητα και τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του έργου, με τον σχετικό έλεγχο να γίνεται στις τεχνικές προσφορές των πέντε πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Την ωρίμανση και τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει αναλάβει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της ΔΕΘ-HELEXPO μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, έπειτα από σχετική απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, με την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών να ορίζεται για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 και την ηλεκτρονική αποσφράγισή τους να ακολουθεί στις 13:00 της ίδιας ημέρας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 204,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 48 μήνες.
Πρόκειται για δημόσιο έργο που θα εκτελεστεί με το σύστημα μελέτης-κατασκευής, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει και την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή, με αξιολόγηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016. Στην πράξη, η μελέτη δεν βαθμολογείται, αλλά ελέγχεται ως προς την πληρότητα και τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του έργου, με τον σχετικό έλεγχο να γίνεται στις τεχνικές προσφορές των πέντε πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα