ΔΕΘ: «Ανέβηκε» ο διαγωνισμός των 165 εκατ. ευρώ για τη μεγάλη ανάπλαση, δείτε φωτογραφίες

Έως 21/09 οι προσφορές, στους 48 μήνες η διάρκεια – Ψηλά ο πήχης για τους διεκδικητές, ελάχιστα ίδια κεφάλαια 44 εκατ. ευρώ – Δύο νέα εκθεσιακά κτίρια, ανακαίνιση του Βελλίδειου, Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων, 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης