Κλιμάκωση και στην Υεμένη: Πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά για να αποτραπεί προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν πως έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, καθώς παραβιάζεται η κυριαρχία της χώρας - Οι Χούθι από την πλευρά τους, κατηγόρησαν την Σαουδική Αραβία και απείλησαν με αντίποινα