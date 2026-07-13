Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν κατηγορήσει το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά, την οποία ελέγχουν, και είχαν απειλήσει με αντίποινα