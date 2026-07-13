Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Αντάρτες Χούθι Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν κατηγορήσει το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά, την οποία ελέγχουν, και είχαν απειλήσει με αντίποινα

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι
Ο στρατιωτικός συνασπισμός με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε την απειλή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τους τρομοκράτες Χούθι» ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μαλίκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, οι Χούθι κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά, την οποία ελέγχουν, και απείλησαν με αντίποινα. Το Ιράν καταδίκασε αυτήν την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, με σκοπό να εμποδίσουν την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

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