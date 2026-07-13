Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας νεκρά σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Ιλινόις, ανήλικος συγγενής μεταξύ των υπόπτων



Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δύο ανήλικοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και συγγενής των θυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους με την οικογένεια.Σύμφωνα με τον Μπρέντεν Κέλι, ο ένας από τους δύο εφήβους θεωρείται ύποπτος για άμεση εμπλοκή στις δολοφονίες.Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα κίνητρα της πολύνεκρης επίθεσης, με δεκάδες ειδικούς πράκτορες και στελέχη των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας να συμμετέχουν στην έρευνα.«Η εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται. Έχουμε πολλούς ειδικούς πράκτορες της Αστυνομίας της Πολιτείας του Ιλινόις, αστυνομικούς και αξιωματικούς από τους τοπικούς μας συνεργάτες που εργάζονται εντατικά για να διαλευκάνουν την υπόθεση και πιστεύω ότι περισσότερα στοιχεία θα γίνουν γνωστά με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας.