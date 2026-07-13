Κηδεύτηκε σε μια λιτή τελετή στη Ντόχα μετά την απογευματινή προσευχή της Κυριακής ο Χαλίφα Αλ Θάνι
Ο πρώην εμίρης του Κατάρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών - Θεωρείται ως ο άνθρωπος που άλλαξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια
Ο θάνατός του ανακοινώθηκε το πρωί της Κυριακής και η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ, μετά την απογευματινή προσευχή, στο τέμενος Ιμάμ Μοχάμεντ ιμπν Αμπντ αλ Ουαχάμπ, στην πρωτεύουσα του Κατάρ.
Πλήθος πιστών, ντυμένοι με την παραδοσιακή καταριανή ενδυμασία, συμμετείχαν στην προσευχή για τον εκλιπόντα, στεκόμενοι μπροστά από τη σορό του, η οποία ήταν τυλιγμένη σύμφωνα με το ισλαμικό τυπικό.
Στη συνέχεια, στενά μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και ο γιος του και νυν εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, μετέφεραν το φέρετρο έξω από το τέμενος. Ο πρώην εμίρης ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Λουσαΐλ, βόρεια της Ντόχα.
#Qatar's Amir Sheikh @TamimBinHamad Al Thani carries the coffin of his father, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, the Father Amir, during the funeral prayers at Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mosque in #Doha on Sunday evening. Qatar observes four days of national mourning. pic.twitter.com/ADjDYo56GE— Doha News (@dohanews) July 12, 2026
«Μια λιτή τελετή, όπως επέβαλλε η ζωή του»Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ζέιν Μπάσραβι, χαρακτήρισε την τελετή «ταπεινή», σημειώνοντας ότι ο σεΐχης Χαμάντ τάφηκε σε έναν απλό τάφο.
«Η λιτότητα της τελετής ήταν απόλυτα εναρμονισμένη τόσο με την ισλαμική παράδοση όσο και με τον τρόπο που ο ίδιος έζησε τη ζωή του. Δεν ενδιαφερόταν για τις επιδείξεις πλούτου, αλλά επικεντρωνόταν στην ευημερία του λαού του», ανέφερε.
#Qatar's Amir Sheikh @TamimBinHamad Al Thani performs the Janazah prayer for his late father, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, the Father Amir, at Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mosque in #Doha on Sunday evening. pic.twitter.com/nO1Cs4P0l7— Doha News (@dohanews) July 12, 2026
Ο άνθρωπος που άλλαξε το ΚατάρΚατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, από το 1995 έως το 2013, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Κατάρ αυξήθηκε περισσότερο από 24 φορές, κυρίως χάρη στη στρατηγική αξιοποίησης των τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας.
Μέχρι το 2006, το μικρό κράτος του Κόλπου είχε εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, αποκτώντας τεράστια οικονομική ισχύ.
#Qatar's Amir Sheikh @TamimBinHamad Al Thani participated in the funeral procession for his father, former Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, the #FatherAmir, at the Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mosque in Doha on Sunday.— Doha News (@dohanews) July 12, 2026
Among those who attended were the Deputy Amir,… pic.twitter.com/8CRtwuK47q
Από περιφερειακή δύναμη σε παγκόσμιο διαμεσολαβητήΣήμερα, η επιρροή του Κατάρ εκτείνεται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Η χώρα έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο σε πολλές διεθνείς κρίσεις, μεταξύ των οποίων και στις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Το 2022 φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με τον σεΐχη Χαμάντ να αποθεώνεται από χιλιάδες φιλάθλους κατά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης.
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