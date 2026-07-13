Κηδεύτηκε σε μια λιτή τελετή στη Ντόχα μετά την απογευματινή προσευχή της Κυριακής ο Χαλίφα Αλ Θάνι

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών - Θεωρείται ως ο άνθρωπος που άλλαξε τη χώρα τα τελευταία χρόνια