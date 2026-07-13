Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη: Πάνω από 10.000 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του φετινού ακραίου κύματος

Μόνο στη Βρετανία έχασαν τη ζωή τους 2.700 άνθρωποι - Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων - πάνω από 9.000 - ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης της θνησιμότητας