Οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν το Ιράν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Επιθέσεις

Οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν το Ιράν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι επλήγησαν περίπου 140 στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων πυραυλικά συστήματα, βάσεις drones και ναυτικές εγκαταστάσεις

Οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν το Ιράν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα
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Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης, πρόσθεσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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