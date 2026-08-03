Εξηντάχρονος Ουαλός κρατούσε τρία χρόνια σε καταψύκτη τη σορό της μητέρας του για να παίρνει τη σύνταξή της

Πάνω από 91.000 ευρώ αποκόμισε ο Κρίστοφερ Φίλιπς από τη σύνταξη και τα κοινωνικά επιδόματα που συνέχισε να λαμβάνει, ενώ ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου της μητέρας του - Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 2 ετών και 4 μηνών