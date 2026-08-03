Η Δανία επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία από 4 σε 11 μήνες
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Η Δανία επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία από 4 σε 11 μήνες

Η νέα ομάδα νεοσυλλέκτων φτάνει την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται να στείλει για πρώτη φορά στρατιώτες  που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία στη Γροιλανδία - Οι στρατεύσιμοι αναμένεται να αυξηθούν από 5.000 σε 7.500  έως το 2033

Η Δανία επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία από 4 σε 11 μήνες
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Περίπου 1.600 νεοσύλλεκτοι ξεκίνησαν σήμερα τη νέα στρατιωτική θητεία τους στη Δανία που διαρκεί στο εξής 11 μήνες, καθώς η χώρα επιταχύνει την ενίσχυση της άμυνας της, υπό την πίεση των ζητημάτων ασφάλειας στην Αρκτική και του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Δανία ανακοίνωσε το 2024 ότι θα επεκτείνει τη στράτευση ώστε να συμπεριλάβει για πρώτη φορά και τις γυναίκες και θα αυξήσει τη διάρκεια της βασικής θητείας από τέσσερις σε 11 μήνες, ενώ ο αριθμός των στρατεύσιμων αναμένεται να αυξηθεί από 5.000 σε 7.500 ετησίως έως το 2033.

Η νέα ομάδα νεοσυλλέκτων φτάνει την ώρα που η Δανία ετοιμάζεται να στείλει για πρώτη φορά στρατιώτες που υπηρετούν την υποχρεωτική τους θητεία στη Γροιλανδία αργότερα αυτό τον μήνα, με μια διμοιρία άνω των 100 στρατιωτών να αναλαμβάνει για έναν μήνα επιχειρησιακά καθήκοντα από επαγγελματίες στρατιώτες.



Η ανάπτυξη αυτή έχει επιπλέον πολιτικό βάρος, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει την προσάρτηση του ημιαυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας -- ένα αίτημα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τις κυβερνήσεις της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα είπε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας «αλλά και του δικού μας».

Ο Σίλας Νορ, ένας 19χρονος νεοσύλλεκτος που ξεκίνησε σήμερα την πρώτη ημέρα της θητείας και κατάγεται από την πόλη Βάρντε που βρίσκεται στη δυτική Δανία, είπε ότι χαιρετίζει την μεγαλύτερης διάρκειας θητεία.

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Οι νεοσύλλεκτοι θα παρακολουθήσουν αρχικά πεντάμηνη βασική εκπαίδευση και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η υπόλοιπη εξάμηνη θητεία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι δανικές ένοπλες δυνάμεις εισάγουν επίσης νέα προγράμματα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, μεταξύ των οποίων και μια μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Διοικητήριο Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα της σκανδιναβικής χώρας λειτουργεί ως σύστημα κλήρωσης για όλους τους υγιείς νέους ενήλικες που συμπληρώνουν τα 18 έτη, αλλά εδώ και πολλά χρόνια αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εθελοντές, ενώ η κλήρωση χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων.

Οι σκανδιναβικές γειτονικές χώρες: Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία έχουν επίσης υποχρεωτική στρατιωτική θητεία βάσει υποχρεωτικής στράτευσης, όπως και οι χώρες της Βαλτικής: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.
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