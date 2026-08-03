Στην παραλία και τους δρόμους παραμένουν οι Μαροκινοί μετανάστες στη Θέουτα, έως 5.000 είναι ακόμη στην ισπανική πόλη

Περίπου 70.000 έχουν επιστρέψει - Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Μαρόκο δεν σχεδίασε μεν τη μαζική διέλευση, αλλά επέτρεψε να συμβεί





Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων



το κλείσιμο των καταστημάτων τούς άφησε χωρίς τρόφιμα, ότι αντιμετώπισαν εχθρότητα από τους ντόπιους και ότι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν προς την ισπανική ενδοχώρα.



Η Θέουτα και ο άλλος θύλακας της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική, η Μελίγια, βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές του Μαρόκου και αντιμετωπίζουν κατά περιόδους προσπάθειες εισόδου μεταναστών που έχουν σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη.







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Βίντεο του Reuters δείχνει δεκάδες μετανάστες, οι περισσότεροι από χώρες της Αφρικής νότια από τη Σαχάρα, ξαπλωμένους στην άμμο στην παραλία Ελ Τραμπολίν. Πολλοί έχουν τυλιχθεί με πετσέτες για να προστατευθούν από τον άνεμο, ενώ οχήματα του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στον δρόμο πίσω τους.



Ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco ότι 3.000 έως 5.000 μετανάστες παρέμειναν στον θύλακα, προσθέτοντας πως τα δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών της πόλης (ένα για ενήλικες και άλλο ένα για ανήλικους) «έχουν καταρρεύσει».



Εκατοντάδες Μαροκινοί μετανάστες έστησαν τη Δευτέρα αυτοσχέδιο καταυλισμό σε παραλία της Θέουτα καθώς οι ισπανικές Αρχές προσπαθούν αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισροή τους την περασμένη εβδομάδα.Η Ισπανία εκτιμά ότι, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72 , με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά,Μερικοί είπαν ότι έφυγαν καθώςκαι ότι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν προς την ισπανική ενδοχώρα.Η Θέουτα και ο άλλος θύλακας της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική, η Μελίγια, βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές του Μαρόκου και αντιμετωπίζουν κατά περιόδους προσπάθειες εισόδου μεταναστών που έχουν σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη.Βίντεο του Reuters δείχνει δεκάδες μετανάστες, οι περισσότεροι από χώρες της Αφρικής νότια από τη Σαχάρα, ξαπλωμένους στην άμμο στην παραλία Ελ Τραμπολίν. Πολλοί έχουν τυλιχθεί με πετσέτες για να προστατευθούν από τον άνεμο, ενώ οχήματα του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στον δρόμο πίσω τους.Ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco ότι, προσθέτοντας πως τα δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών της πόλης (ένα για ενήλικες και άλλο ένα για ανήλικους) «έχουν καταρρεύσει».

Τοπικός αξιωματούχος είπε πως η πόλη επεξεργάζεται τα αιτήματα 862 ανήλικων μεταναστών, που απολαμβάνουν ειδική νομική προστασία από απέλαση.



Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών στο στόχαστρο Σύμφωνα με πληροφορίες της El Pais και του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER, που επικαλούνται αξιωματούχους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Μαρόκο δεν σχεδίασε τη μαζική διέλευση, όμως επέτρεψε να συμβεί.



Οι μαροκινοί συνοριακοί έλεγχοι χαλάρωσαν σταδιακά τον Ιούλιο και φέρεται να σταμάτησαν καθώς τα πλήθη έσπευσαν προς το σημείο διέλευσης Ταρατζάλ κατά την αργία της Ημέρας του Θρόνου στο Μαρόκο, ανέφεραν οι πληροφορίες.



Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.



Στη ανακοίνωσή του την Κυριακή, ανέφερε πως το Μαρόκο «είναι δεσμευμένο στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων».



Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο πως η υπηρεσία πληροφοριών CNI, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, δεν τον είχε προειδοποιήσει για επικείμενη αύξηση μεταναστευτικών ροών. Η El Pais ανέφερε σήμερα ότι έχει προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο υπουργείων.



Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών υποβάθμισε τις πληροφορίες για εντάσεις.



Η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες αρνήθηκε να πει αν η CNI είχε οποιαδήποτε πληροφορία για τις μαζικές διελεύσεις, προσθέτοντας πως η εργασία της είναι μυστική και πλέκοντας το εγκώμιο της «εξαιρετικής εργασίας» του προσωπικού των ισπανικών υπηρεσιών ασφαλείας.



Διπλωματικός αντίκτυπος Η κρίση έχει πυροδοτήσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε όλη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συνοριακή πολιτική, με την Ισπανία να κατηγορεί ορισμένους εταίρους για μη βοηθητική και πολωτική απάντηση.



Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα πως η Ισπανία έχει υποστηρίξει στο παρελθόν άλλες χώρες της ΕΕ στη διάρκεια μεταναστευτικών κρίσεων και τώρα περίμενε αμοιβαία υποστήριξη.



Η Ένωση έχει καλέσει έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών προκειμένου να συζητήσουν την κρίση αύριο Τρίτη.



Ο Αλμπάρες επέκρινε σφόδρα την κυβέρνηση της Ιταλίας (η οποία έχει αναστείλει την ισχύ της Σένγκεν για τις αφίξεις από την Ισπανία), κατηγορώντας την ότι συνδράμει στη διόγκωση της παραπληροφόρησης.



Είπε πως το Μαρόκο προσέφερε αμέσως αστυνομική υποστήριξη και δεν συνέδεσε με όρους τη συνεργασία του, επιτρέποντας τη γρήγορη επιστροφή των περισσότερων μεταναστών που διέσχισαν τα σύνορα.



Όμως ο επικεφαλής της Θέουτα επέκρινε το Ραμπάτ, λέγοντας ότι υπάρχει μια διαδομένη αντίληψη εντός της Θέουτα ότι επέτρεψε -αν δεν ενορχήστρωσε- την κρίση.



«Το Μαρόκο μάς έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστο. Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να θέσεις σε εφαρμογή ό,τι μέσα χρειάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να το κάνει ξανά», είπε ο Βίβας στην εφημερίδα El Pais.



Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, από την πλευρά του, επέρριψε την ευθύνη για την εκτόξευση της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και στην παρανόηση απόφασης ισπανικού δικαστηρίου που απαγορεύει τις άμεσες επιστροφές μεταναστών που ανακόπτονται στη θάλασσα. Η άποψη αυτή συνάδει με την επίσημη άποψη της Μαδρίτης.