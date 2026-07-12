Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα
ΚΟΣΜΟΣ
Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν ΗΠΑ

Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα

Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε, έγραψε ο διαπραγματευτής του Ιράν

Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα
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Μήνυμα ότι «η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε» έστειλε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοίο υπό κυπριακή σημαία.

«Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα» πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ

Μαζί με την ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής κοινοποίησε μια παράγραφο του μνημονίου κατανόησης, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο οποίο αναφέρεται ότι «με τη συγγραφή του Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα κάνει διευθετήσεις για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίο χωρίς χρέωση για 60 ημέρες».

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