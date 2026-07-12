Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα
Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα, η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα
Η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε, έγραψε ο διαπραγματευτής του Ιράν
Μήνυμα ότι «η εποχή των μονόπλευρων συμφωνιών τελείωσε» έστειλε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοίο υπό κυπριακή σημαία.
«Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα» πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ
Μαζί με την ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής κοινοποίησε μια παράγραφο του μνημονίου κατανόησης, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο οποίο αναφέρεται ότι «με τη συγγραφή του Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα κάνει διευθετήσεις για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίο χωρίς χρέωση για 60 ημέρες».
«Σας είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα» πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ
Μαζί με την ανάρτησή του, ο Ιρανός διαπραγματευτής κοινοποίησε μια παράγραφο του μνημονίου κατανόησης, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο οποίο αναφέρεται ότι «με τη συγγραφή του Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα κάνει διευθετήσεις για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίο χωρίς χρέωση για 60 ημέρες».
The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026
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