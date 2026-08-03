Τραμπ κατά Ιράν: Είναι διπρόσωποι, ικετεύουν για συνομιλίες και μετά λένε ότι δεν διαπραγματεύονται
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Τραμπ κατά Ιράν: Είναι διπρόσωποι, ικετεύουν για συνομιλίες και μετά λένε ότι δεν διαπραγματεύονται

Αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού

Τραμπ κατά Ιράν: Είναι διπρόσωποι, ικετεύουν για συνομιλίες και μετά λένε ότι δεν διαπραγματεύονται
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Νέα σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι είναι «απίστευτα διπρόσωπη» στις επαφές με την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά ζητά συνάντηση - κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν» - ενώ παράλληλα δηλώνει δημόσια ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι συνομιλεί αποκλειστικά με το Ομάν.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως ανέφερε, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στο Ιράν χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ και αυτό θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, «πλήρης παράδοση».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες αποσκοπούν στην επίλυση ενός προβλήματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δημιουργήσει η ιρανική ηγεσία εδώ και δεκαετίες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο την πάγια θέση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμηνύοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».
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