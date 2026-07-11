Τραμπ κατά πάντων: Επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal για fake news, κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για... κομμουνιστική στροφή

Θυμήθηκε την ανάδειξή του στην προεδρία, λέγοντας: «Όλοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα για να χάσω» - «Κι όμως, μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη, κανείς δεν παραδέχθηκε ότι ίσως έκανε λάθος ή ότι ο αμερικανικός λαός είχε δίκιο»