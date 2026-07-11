Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τσεκ-απ του και ένα γνωστικό τεστ στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και αρίστευσε

«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed, το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος