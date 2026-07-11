Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τσεκ-απ του και ένα γνωστικό τεστ στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και αρίστευσε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τσεκ απ ιατρικές εξετάσεις

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τσεκ-απ του και ένα γνωστικό τεστ στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και αρίστευσε

«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed, το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τσεκ-απ του και ένα γνωστικό τεστ στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και αρίστευσε
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «μόλις τελείωσε» ένα τσεκ-απ στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε έγιναν οι ιατρικές εξετάσεις.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έκανε νέο τσεκ-απ ή αναφερόταν σε εκείνο που είχε κάνει στα τέλη Μαΐου, μετά το οποίο είχε δηλώσει πως «όλα ήταν τέλεια».

«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed, το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα - Απάντησα σε κάθε ερώτηση σωστά», έγραψε στο Truth Social o Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τον Ιούνιο τα 80.

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τσεκ-απ του και ένα γνωστικό τεστ στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και αρίστευσε
6 ΣΧΟΛΙΑ

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