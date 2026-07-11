«Πόλεμος» Τραμπ - New York Times: Τέσσερις δημοσιογράφοι στα δικαστήρια, μετά το ρεπορτάζ για κενά ασφαλείας στο νέο Air Force One που του δώρισαν οι Καταριανοί

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One, καθώς το νέο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας





Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή κλητεύσεις προς τους δημοσιογράφους Τζούλιαν Ε. Μπαρνς, Έρικ Λίπτον, Τάιλερ Πέιτζερ και Έρικ Σμιτ, ζητώντας τους να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού ενόρκου δικαστηρίου την προσεχή εβδομάδα.







Η υπόθεση σχετίζεται με δημοσιεύματα της εφημερίδας,



Το δημοσίευμα που προκάλεσε την έρευνα



Το επίμαχο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το νέο Air Force One στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ωστόσο για την επιστροφή του χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος.







Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις αναφορές περί ελλείψεων στην ασφάλεια του αεροσκάφους. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το νέο Air Force One είναι υπερσύγχρονο, εξοπλισμένο με υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα ασφαλείας, που διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και των συνεργατών του.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης του προέδρου των ΗΠΑ εντάσσονται στις συνήθεις πρακτικές «παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού» απέναντι σε πιθανές απειλές και δεν αποτελούν ένδειξη προβλημάτων του νέου αεροσκάφους.



Σκληρή αντίδραση από τους New York Times



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Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος, Ντέιβιντ ΜακΚρόου, δήλωσε ότι η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στις κατοικίες δημοσιογράφων «θα πρέπει να σοκάρει κάθε Αμερικανό που πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου, που αυτό προστατεύει».



Η εφημερίδα ξεκαθάρισε ότι θα αμφισβητήσει δικαστικά τις κλητεύσεις, υποστηρίζοντας πως η υποχρέωση δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν ή να καταθέτουν σχετικά με εμπιστευτικές πηγές υπονομεύει τη δυνατότητα του Τύπου να ενημερώνει το κοινό για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.



Συνέχεια μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης



Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για διαρροές που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.



Σε νέα αντιπαράθεση με τον αμερικανικό Τύπο βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ , καθώς τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού ενόρκου δικαστηρίου στο Μανχάταν, στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο νέο Air Force One, το αεροσκάφος που δωρίστηκε από το Κατάρ και εντάχθηκε πρόσφατα στον προεδρικό στόλο.Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή κλητεύσεις προς τους δημοσιογράφους Τζούλιαν Ε. Μπαρνς, Έρικ Λίπτον, Τάιλερ Πέιτζερ και Έρικ Σμιτ, ζητώντας τους να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού ενόρκου δικαστηρίου την προσεχή εβδομάδα.Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένες από τις κλητεύσεις επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες απευθείας στις κατοικίες των δημοσιογράφων. Τα έγγραφα δεν προσδιορίζουν λεπτομερώς το αντικείμενο της έρευνας, αναφέροντας μόνο ότι αφορά πιθανή παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας.Η υπόθεση σχετίζεται με δημοσιεύματα της εφημερίδας, που αποκάλυψαν πληροφορίες για ζητήματα ασφαλείας του νέου προεδρικού αεροσκάφους , το οποίο παραχωρήθηκε ως δώρο από το Κατάρ και τέθηκε σε υπηρεσία μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.Το επίμαχο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το νέο Air Force One στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ωστόσο για την επιστροφή του χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος.Κατά τους New York Times, η αλλαγή έγινε έπειτα από παρέμβαση των μυστικών υπηρεσιών, καθώς το νέο Boeing 747-8 δεν είχε ακόμη εξοπλιστεί με όλα τα προηγμένα αμυντικά συστήματα του παραδοσιακού Air Force One, όπως δυνατότητες αντιπυραυλικής προστασίας και άλλες κρίσιμες υποδομές ασφαλείας. Το δημοσίευμα βασιζόταν σε ανώνυμες πηγές που επικαλέστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις αναφορές περί ελλείψεων στην ασφάλεια του αεροσκάφους. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το νέο Air Force One είναι υπερσύγχρονο, εξοπλισμένο με υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα ασφαλείας, που διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και των συνεργατών του.Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης του προέδρου των ΗΠΑ εντάσσονται στις συνήθεις πρακτικές «παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού» απέναντι σε πιθανές απειλές και δεν αποτελούν ένδειξη προβλημάτων του νέου αεροσκάφους.Η εφημερίδα αντέδρασε έντονα στις κλητεύσεις, κάνοντας λόγο για σοβαρή επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος, Ντέιβιντ ΜακΚρόου, δήλωσε ότι η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στις κατοικίες δημοσιογράφων «θα πρέπει να σοκάρει κάθε Αμερικανό που πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου, που αυτό προστατεύει».Η εφημερίδα ξεκαθάρισε ότι θα αμφισβητήσει δικαστικά τις κλητεύσεις, υποστηρίζοντας πως η υποχρέωση δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν ή να καταθέτουν σχετικά με εμπιστευτικές πηγές υπονομεύει τη δυνατότητα του Τύπου να ενημερώνει το κοινό για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για διαρροές που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν εκδοθεί αντίστοιχες κλητεύσεις προς δημοσιογράφους της Washington Post και της Wall Street Journal, οι οποίες όμως αποσύρθηκαν αργότερα.



Παράλληλα, το FBI είχε πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία άλλου δημοσιογράφου στο πλαίσιο διαφορετικής υπόθεσης διαρροής, γεγονότα που έχουν εντείνει τις ανησυχίες οργανώσεων για την ελευθερία του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.