Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
Interpol Απάτη Sextortion

Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων

Με συμμετοχή 97 χωρών, η επιχείρηση είχε κυρίως στόχο τις απάτες με ψυχολογική χειραγώγηση για απόσπαση χρημάτων ή εμπιστευτικών πληροφοριών

Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων
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Περίπου 5.800 άτομα συνελήφθησαν και σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας επιχείρησης μάχης κατά της απάτης με ψυχολογική χειραγώγηση που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο, ανακοίνωσε σήμερα η Interpol.

Με συμμετοχή των αστυνομιών 97 χωρών, η επιχείρηση αυτή είχε κυρίως στόχο τις απάτες με κατάχρηση της εμπιστοσύνης προσώπων για την απόσπαση χρημάτων ή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Πρόκειται για παράδειγμα για υπεξαίρεση επαγγελματικών e-mails, σεξουαλικούς εκβιασμούς (sextortion), συναισθηματικές απάτες μέσω του Ίντερνετ, σφετερισμό ταυτότητας ή επενδυτικές απάτες, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Interpol, η οποία συντόνισε αυτή τη δράση με την ονομασία «First Light 2026».

Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων
Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων


Ο πολύ σημαντικός αριθμός θυμάτων που ταυτοποιήθηκαν (142.000) «υπογραμμίζει σε ποιο σημείο» αυτός ο τύπος της απάτης «έχει εξελιχθεί σε μείζονα διεθνή απειλή, η οποία πλήττει τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις», επισημαίνει η Interpol.

Ο διεθνής οργανισμός εγκληματολογικής αστυνομίας, που έχει την έδρα του στη Λιόν της Γαλλίας, αναφέρει έτσι, για παράδειγμα, ότι συνέλαβε 82 πρόσωπα στο Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλανδη) και «διέλυσε ένα εγκληματικό δίκτυο που διαχειριζόταν παράνομα τυχερά παιγνίδια στο Ίντερνετ και έκανε ξέπλυμα χρημάτων» που προέρχονταν από «περίπλοκες απάτες με σφετερισμό ταυτότητας».

Σε μια περίπτωση, κατασχέθηκε «μια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός βραζιλιάνικου αστυνομικού τμήματος με ψεύτικες στολές»: «προσποιούμενοι σε βιντεοκλήσεις πως είναι μέλη της ομοσπονδιακής αστυνομίας, οι απατεώνες έπειθαν τους στόχους τους ότι ήταν θύματα εγκλήματος και τους έκαναν να μεταφέρουν κεφάλαια για να τα 'εξασφαλίσουν', κεφάλαια που στη συνέχεια υπεξαιρούνταν».

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Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων
Η Interpol «ξήλωσε» διεθνή δίκτυα απάτης, από sextortion μέχρι fake επενδύσεις: 5.800 συλλήψεις και κατασχέσεις 300 εκατ. δολαρίων


Σε άλλες αναφερόμενες περιπτώσεις, μια εταιρεία εμπορίου πρώτων υλών με έδρα τη Σιγκαπούρη στοχοθετήθηκε από εγκληματίες που προσποιήθηκαν έναν προμηθευτή ή ακόμη, στο Μακάο, ψεύτικοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν πείσει ένα θύμα να μεταφέρει χρήματα με πρόσχημα μια έρευνα για απάτη, συνελήφθησαν λίγο πριν αυτό το τελευταίο τους μεταβιβάσει σχεδόν 372.000 δολάρια ΗΠΑ.
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