Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, πρόθεσή μου είναι να πω ότι ο Ερντογάν μας βοήθησε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν F-35 Τουρκία

Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, πρόθεσή μου είναι να πω ότι ο Ερντογάν μας βοήθησε

Ο Ερντογάν «έχει κάνει τα πάντα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, πρόθεσή μου είναι να πω ότι ο Ερντογάν μας βοήθησε
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Δεν έχει λάβει ακόμη τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση F-35 στην Τουρκία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σε ερώτημα που του τέθηκε είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, ενώ επισήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους».

Φυσικά, δεν έλειψαν τα καλά λόγια για την Τουρκία από τον Αμερικανό πρόεδρο: «Είναι πολύ ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ».

Αλλά είχε και ένα σχόλιο για την (κακή) σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, «δεν είναι και μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε όμως έξω από αυτόν τον πόλεμο. Θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα σε αυτόν, αλλά έμεινε έξω με δική μου παράκληση».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κατά τη συνάντηση των δύο προέδρων, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία».
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