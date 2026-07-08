Η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ: Νέες αμυντικές δεσμεύσεις και στήριξη στην Ουκρανία

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκε η «ακλόνητη δέσμευση» των συμμάχων στο Άρθρο 5 - Ο ι σύμμαχοι δεσμεύονται να αυξήσουν τις συλλογικές παραγωγικές τους δυνατότητες