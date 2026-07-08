ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Εκρήξεις στην Μπουσέρ του Ιράν όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός εν μέσω πολεμικής ανάφλεξης στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πυρηνικός Σταθμός Μπαχρέιν Στενά του Ορμούζ Κουβέιτ

Εκρήξεις στην Μπουσέρ του Ιράν όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός εν μέσω πολεμικής ανάφλεξης στον Κόλπο

Σειρήνες ήχησαν ξανά στο Μπαχρέιν – Το Κουβέιτ καταδικάζει την Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει την κυριαρχία του

Εκρήξεις στην Μπουσέρ του Ιράν όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός εν μέσω πολεμικής ανάφλεξης στον Κόλπο
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων προς το παρόν αδιευκρίνιστης προέλευσης στην Μπουσέρ, την πόλη-λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν, στην οποία βρίσκεται ο μόνος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ύστερα από μια επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρ και τα περίχωρά της», μετέδωσε το Mehr, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Στο νοτιοδυτικό Ιράν, η Μπουσέρ βρίσκεται ανοιχτά της νήσου Χαργκ, βασικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού του Ιράν, από την οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το 90% του ιρανικού αργού.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP δήλωσε ότι νέες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Μπαχρέιν αφού σήμαναν σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού για τρίτη φορά.

Το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα πως έβαλε στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του, ύστερα από ιρανικά πυρά σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα το Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του, κρίνοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή, αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στη χώρα αυτή και στο Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε σε ανακοίνωσή του «την απερίφραστη καταδίκη και καταγγελία των επαναλαμβανόμενων και παράνομων επιθέσεων του Ιράν», προσθέτοντας ότι «η συνέχιση των θρασύτατων αυτών επιθέσεων --σε μια στιγμή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης --υπονομεύει συστηματικά τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων».

Το Κουβέιτ σημείωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας του.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης