Χάος σε φυλακή στη Σρι Λάνκα: 25 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες σε συγκρούσεις, δείτε βίντεο

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα», δήλωσε ένας αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Τέσσερις φύλακες σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να καταστείλουν τις ταραχές», είπε.Όταν έμαθαν για τα επεισόδια, κρατούμενοι ανέβηκαν στην ταράτσα της φυλακής, ένα τμήμα της οποίας κατέρρευσε στη συνέχεια με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.Ειδικές μονάδες της αστυνομίας εκλήθησαν για ενισχύσεις, όμως δεν επενέβησαν. Μπροστά από το σωφρονιστικό κατάστημα συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη των οικογενειών των κρατουμένων.Τον Δεκέμβριο του 2020, εξέγερση που σημειώθηκε σε φυλακές της Σρι Λάνκα στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού κατέληξε σε 11 θανάτους και 117 τραυματισμούς, αναγκάζοντας την κυβέρνηση εκείνης της εποχής να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες κρατούμενους.Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στις φυλακές της Σρι Λάνκα βρίσκονταν μέχρι και την Κυριακή 41.250 κρατούμενοι, δηλ. περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι από τη χωρητικότητά τους.