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Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον εννέα αγρότες και απήγαγαν πολλούς ακόμη σε επίθεση σε χωριό στη Νιγηρία
Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον εννέα αγρότες και απήγαγαν πολλούς ακόμη σε επίθεση σε χωριό στη Νιγηρία
Η επιδρομή στην πολιτεία Καντούνα φέρεται να έγινε ως αντίποινα για τον θάνατο μέλους συμμορίας
Τουλάχιστον εννιά αγρότες δολοφονήθηκαν από ενόπλους κατά τη διάρκεια επιδρομής σε χωριό στην πολιτεία Καντούνα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ενώ «πολλοί άλλοι» απήχθησαν, σύμφωνα με αναφορά προορισμένη για τον ΟΗΕ που συμβουλεύτηκε χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο καθώς και πηγή του στην περιοχή.
Σύμφωνα με το έγγραφο, κακοποιοί προχώρησαν σε έφοδο προχθές Σάββατο, σε αγροκτήματα γύρω από το χωριό Κακάγκι, στην περιοχή Μπίρνιν Γκουάρι, ανοίγοντας πυρ εναντίον αγροτών που δούλευαν.
«Βρέθηκαν εννιά πτώματα ως αυτό το στάδιο, έξι από τα θύματα αναγνωρίστηκαν από τις τοπικές αρχές», κατά την αναφορά.
Ο Καμπίρου Ισάκ, ηγέτης κοινότητας περίπου εξήντα χιλιόμετρα μακριά, που μετέβη στο χωριό, αναφέρθηκε από πλευράς του σε δέκα νεκρούς.
Σύμφωνα με τον κ. Ισάκ και την αναφορά υπόψη του ΟΗΕ, επρόκειτο για επίθεση σε αντίποινα για τον θάνατο κακοποιού στα χέρια αγροτών κατά τη διάρκεια «απόπειρας κλοπής» που ματαιώθηκε την ίδια ημέρα.
Συνεργός του «επέστρεψε με ενισχύσεις», εξηγείται στο έγγραφο.
Τζιχαντιστές και συμμορίες κακοποιών έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων αγροτών στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας, ειδικά εκεί όπου κάτοικοι δεν πληρώνουν τα ποσά που απαιτούν για «προστασία».
Η Καντούνα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που πλήττονται -- υφίσταται επιδρομές, φόνους, απαγωγές για λύτρα, λεηλασίες και πυρπολήσεις κατοικιών.
Οι επιθέσεις στην περιοχή Μπίρνιν Γκουάρι συνεχίζονται παρότι είχε κλειστεί «συμφωνία ειρήνης» τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα σε αντιπροσώπους κοινοτήτων και συμμορίες, που περιγράφονται με τον γενικό όρο bandits από τις αρχές.
Έξι αγρότες σκοτώθηκαν και 20 απήχθησαν τον Ιούνιο σε παρόμοια επίθεση εναντίον άλλου χωριού, σύμφωνα με πηγές του AFP στην περιοχή.
Σύμφωνα με το έγγραφο, κακοποιοί προχώρησαν σε έφοδο προχθές Σάββατο, σε αγροκτήματα γύρω από το χωριό Κακάγκι, στην περιοχή Μπίρνιν Γκουάρι, ανοίγοντας πυρ εναντίον αγροτών που δούλευαν.
«Βρέθηκαν εννιά πτώματα ως αυτό το στάδιο, έξι από τα θύματα αναγνωρίστηκαν από τις τοπικές αρχές», κατά την αναφορά.
Ο Καμπίρου Ισάκ, ηγέτης κοινότητας περίπου εξήντα χιλιόμετρα μακριά, που μετέβη στο χωριό, αναφέρθηκε από πλευράς του σε δέκα νεκρούς.
Σύμφωνα με τον κ. Ισάκ και την αναφορά υπόψη του ΟΗΕ, επρόκειτο για επίθεση σε αντίποινα για τον θάνατο κακοποιού στα χέρια αγροτών κατά τη διάρκεια «απόπειρας κλοπής» που ματαιώθηκε την ίδια ημέρα.
Συνεργός του «επέστρεψε με ενισχύσεις», εξηγείται στο έγγραφο.
Τζιχαντιστές και συμμορίες κακοποιών έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον κοινοτήτων αγροτών στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας, ειδικά εκεί όπου κάτοικοι δεν πληρώνουν τα ποσά που απαιτούν για «προστασία».
Η Καντούνα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που πλήττονται -- υφίσταται επιδρομές, φόνους, απαγωγές για λύτρα, λεηλασίες και πυρπολήσεις κατοικιών.
Οι επιθέσεις στην περιοχή Μπίρνιν Γκουάρι συνεχίζονται παρότι είχε κλειστεί «συμφωνία ειρήνης» τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα σε αντιπροσώπους κοινοτήτων και συμμορίες, που περιγράφονται με τον γενικό όρο bandits από τις αρχές.
Έξι αγρότες σκοτώθηκαν και 20 απήχθησαν τον Ιούνιο σε παρόμοια επίθεση εναντίον άλλου χωριού, σύμφωνα με πηγές του AFP στην περιοχή.
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