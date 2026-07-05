Περιπέτεια σε πτήση για Αθήνα, επέστρεψε εκτάκτως στην Κωνσταντινούπολη λόγω βλάβης

Στιγμές αγωνίας έζησαν περίπουπτήσης της Pegasus με προορισμό την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν ήδη στον αέρα, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιστρέψει εκτάκτως στην Κωνσταντινούπολη.Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να απογειωθεί στις 17:55 (τοπική ώρα) από το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης και να προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25. Ωστόσο, λίγο μετά την απογείωση και ενώ το αεροσκάφος είχε ήδη πάρει πορεία προς την Αθήνα, το πλήρωμα διαπίστωσε τεχνική δυσλειτουργία και ακολούθησε η διαδικασία ασφαλείας επιστροφής.Έλληνες επιβάτες που μίλησαν στο protothema.gr περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα: «Μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα και για λόγους ασφαλείας έπρεπε να επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε ανησυχία, αλλά ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά» ανέφερε ένας επιβάτης.Άλλος ταξιδιώτης τόνισε: «Είμαστε όλοι καλά. Μας γύρισαν πίσω στην Πόλη και τώρα περιμένουμε νέο αεροσκάφος. Μας είπαν ότι θα φύγουμε με άλλη πτήση μετά από περίπου τέσσερις ώρες καθυστέρηση».Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτηςο οποίος βρισκόταν στην πτήση τόνισε: «Προσγειωθήκαμε μετά από μία αρκετά μεγάλη περιπέτεια. Στον αέρα μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε τεχνικό πρόβλημα και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Όπως καταλαβαίνετε πάθαμε έναν πανικό όλοι».Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ η εταιρεία δρομολογεί νέο αεροσκάφος για τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιο ακριβώς ήταν το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στην αναγκαστική επιστροφή.