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Βόλος: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία, δείτε φωτογραφίες
Βόλος: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία, δείτε φωτογραφίες
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής σε μονοκατοικία επί της οδού Μακρινίτσης, στον Βόλο, μεταξύ των οδών Γαλλίας και Ανθίμου Γαζή.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (14 πυροσβέστες με 4 οχήματα) οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο εσωτερικό της κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνος του στο σπίτι.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Η περιοχή αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς, που παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (14 πυροσβέστες με 4 οχήματα) οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο εσωτερικό της κατοικίας, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνος του στο σπίτι.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Η περιοχή αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς, που παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου.
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