Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υποβαθμίζει η κυβέρνηση Τραμπ πορεία ακροδεξιών υπέρ της ανωτερότητας της λευκής φυλής ανήμερα της 4ης Ιουλίου
Υποβαθμίζει η κυβέρνηση Τραμπ πορεία ακροδεξιών υπέρ της ανωτερότητας της λευκής φυλής ανήμερα της 4ης Ιουλίου
Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Συνομοσπονδίας των Νοτίων από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου και άλλοι φώναζαν «Ας πάρουμε πίσω την Αμερική!»
Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, Νταγκ Μπέργκαμ, υποβάθμισε την πορεία που πραγματοποίησαν χθες εκατοντάδες υποστηρικτές της ανωτερότητας της λευκής φυλής στην Ουάσιγκτον, για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας του λόγου στην αμερικανική δημοκρατία.
Άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που έφθασαν το πρωί του Σαββάτου στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της αμερικανικής πρωτεύουσας, για πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσιγκτον.
Το σκηνικό καταγράφει η φωτογραφία του Reuters, με τους μασκοφόρους διαδηλωτές να έχουν κατακλύσει το βαγόνι του μετρό περικυκλώνοντας μια αφροαμερικανή επιβάτισσα.
Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Συνομοσπονδίας των Νοτίων (από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου) και άλλοι κράδαιναν το έμβλημα της ακροδεξιάς οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (Patriot Front), φωνάζοντας «Ας πάρουμε πίσω την Αμερική!».
«Δεν υπάρχει καμία θέση την οποία υποστηρίζουν με την οποία εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω. Όμως, μία από τις θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ, και αυτό είναι που καθιστά τη δημοκρατία ακατάστατη [messy], είναι η ελευθερία της έκφρασης», απάντησε ο Μπέργκαμ σε ερώτηση που του τέθηκε σήμερα στο CNN.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα που βλέπω και θα μπορούσα προσωπικά να θεωρήσω προσβλητικά και απαράδεκτα. Όμως, στην Αμερική, η ελευθερία του λόγου επιτρέπεται», συμπλήρωσε.
«Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου κάποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί δηλώνοντας κομμουνιστής, ακόμα κι αν είναι κάτι ενάντια στο οποίο αγωνίστηκε το έθνος μας», υποστήριξε ο υπουργός.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ιστορία που μπορούν να επανέλθουν στην επιφάνεια, αλλά το καλό είναι ότι αυτά τα μικρά πράγματα αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, νομίζω», είπε, χαιρετίζοντας την «ενότητα γύρω από τη χώρα και τη σημαία» κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Φωτογραφία: REUTERS/Cheney Orr
Άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που έφθασαν το πρωί του Σαββάτου στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της αμερικανικής πρωτεύουσας, για πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσιγκτον.
Το σκηνικό καταγράφει η φωτογραφία του Reuters, με τους μασκοφόρους διαδηλωτές να έχουν κατακλύσει το βαγόνι του μετρό περικυκλώνοντας μια αφροαμερικανή επιβάτισσα.
Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Συνομοσπονδίας των Νοτίων (από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου) και άλλοι κράδαιναν το έμβλημα της ακροδεξιάς οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (Patriot Front), φωνάζοντας «Ας πάρουμε πίσω την Αμερική!».
«Δεν υπάρχει καμία θέση την οποία υποστηρίζουν με την οποία εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω. Όμως, μία από τις θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ, και αυτό είναι που καθιστά τη δημοκρατία ακατάστατη [messy], είναι η ελευθερία της έκφρασης», απάντησε ο Μπέργκαμ σε ερώτηση που του τέθηκε σήμερα στο CNN.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα που βλέπω και θα μπορούσα προσωπικά να θεωρήσω προσβλητικά και απαράδεκτα. Όμως, στην Αμερική, η ελευθερία του λόγου επιτρέπεται», συμπλήρωσε.
«Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου κάποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί δηλώνοντας κομμουνιστής, ακόμα κι αν είναι κάτι ενάντια στο οποίο αγωνίστηκε το έθνος μας», υποστήριξε ο υπουργός.
«Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ιστορία που μπορούν να επανέλθουν στην επιφάνεια, αλλά το καλό είναι ότι αυτά τα μικρά πράγματα αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, νομίζω», είπε, χαιρετίζοντας την «ενότητα γύρω από τη χώρα και τη σημαία» κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Φωτογραφία: REUTERS/Cheney Orr
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