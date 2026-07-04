Ισπανία: Στάχτες 22.000 στρέμματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα
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Ισπανία

Ισπανία: Στάχτες 22.000 στρέμματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας - Παραμένει η έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή

Ισπανία: Στάχτες 22.000 στρέμματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα
Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία. Ωστόσο, ήδη 22.000 στρέμματα γης στην παραθαλάσσια περιοχή της Καταλονίας έχουν μετατραπεί σε στάχτες.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, πλησίον της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.


«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρινίζει η πυροσβεστική αρχή, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε επτά κοινότητες της περιοχής.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Περίπου 400 πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

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