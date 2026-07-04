Ισπανία: Στάχτες 22.000 στρέμματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κόστα Μπράβα

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας - Παραμένει η έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή