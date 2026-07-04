Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Η Ευρώπη διαθέτει μοναδικές δυνατότητες και ανάλογη ευθύνη να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, λέει ο Πάπας από τη Λαμπεντούζα
Η Ευρώπη διαθέτει μοναδικές δυνατότητες και ανάλογη ευθύνη να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, λέει ο Πάπας από τη Λαμπεντούζα
Στο νησί που έχει συνδεθεί στενά με το ζήτημα βρέθηκε ο πρποκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας -
Επίσημη επίσκεψη στη Λαμπεντούζα πραγματοποίησε σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ', το μικρό ιταλικό νησί στο κέντρο της Μεσογείου που έχει συνδεθεί στενά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.
«Από το τελευταίο αυτό σημείο της Ευρώπης στη Μεσόγειο, είναι σαφέστερο το τεράστιο κάλεσμα που το μεταναστευτικό απευθύνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες», τόνισε ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους κατοίκους του νησιού.
Τον Πάπα υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές, κληρικοί, το σύνολο των κατοίκων και μετανάστες.
Μόλις έφτασε, ο Λέων επισκέφθηκε το κοιμητήριο όπου έχουν ταφεί μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τον διάπλου της Μεσογείου. Εκεί προσευχήθηκε και άφησε άσπρα και κίτρινα τριαντάφυλλα πάνω στους τάφους.
«Η Ευρώπη διαθέτει μοναδικές δυνατότητες, οι οποίες προέρχονται από την Ιστορία και τον πολιτισμό της. Υπάρχει και μια ανάλογου μεγέθους ευθύνη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της θεσμικού της συστήματος, η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή με οργανικό τρόπο, εντάσσοντας την παροχή πρώτης βοήθειας σε ένα στρατηγικό, μακρόπνοο σχέδιο.
» Ο στόχος είναι οι μετανάστες να τύχουν υποδοχής, ένταξης και προστασίας, αλλά και να στηριχθεί η ανάπτυξη, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να μεταναστεύει», πρόσθεσε ο ποντίφικας.
«Ο Θεός είναι για όλους μας ένα ασφαλές λιμάνι, κάθε χριστιανική κοινότητα καλείται να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα αυτή σε μια επίγεια διάσταση. Ας μην στερηθείτε ποτέ την πνοή της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης» υπογράμμισε ο Λέων, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λαμπεντούζα και της Λινόζα.
Αυτές τις ημέρες, στο κέντρο παραμονής μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα, βρίσκονται 136 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 51 ασυνόδευτα ανήλικα.
Μια αντιπροσωπεία περίπου 20 μεταναστών (μεταξύ των οποίων και ένα αγοράκι τριών ετών από την Ερυθραία) επρόκειτο να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα στον μώλο του νησιού, ο οποίος από σήμερα μετονομάζεται σε «μώλο πάπας Φραγκίσκος». Ο Αργεντινός πάπας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο νησί το 2013, λίγο μετά την εκλογή του.
«Από το τελευταίο αυτό σημείο της Ευρώπης στη Μεσόγειο, είναι σαφέστερο το τεράστιο κάλεσμα που το μεταναστευτικό απευθύνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες», τόνισε ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους κατοίκους του νησιού.
Τον Πάπα υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές, κληρικοί, το σύνολο των κατοίκων και μετανάστες.
Μόλις έφτασε, ο Λέων επισκέφθηκε το κοιμητήριο όπου έχουν ταφεί μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τον διάπλου της Μεσογείου. Εκεί προσευχήθηκε και άφησε άσπρα και κίτρινα τριαντάφυλλα πάνω στους τάφους.
«Η Ευρώπη διαθέτει μοναδικές δυνατότητες, οι οποίες προέρχονται από την Ιστορία και τον πολιτισμό της. Υπάρχει και μια ανάλογου μεγέθους ευθύνη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της θεσμικού της συστήματος, η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή με οργανικό τρόπο, εντάσσοντας την παροχή πρώτης βοήθειας σε ένα στρατηγικό, μακρόπνοο σχέδιο.
» Ο στόχος είναι οι μετανάστες να τύχουν υποδοχής, ένταξης και προστασίας, αλλά και να στηριχθεί η ανάπτυξη, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να μεταναστεύει», πρόσθεσε ο ποντίφικας.
«Ο Θεός είναι για όλους μας ένα ασφαλές λιμάνι, κάθε χριστιανική κοινότητα καλείται να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα αυτή σε μια επίγεια διάσταση. Ας μην στερηθείτε ποτέ την πνοή της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης» υπογράμμισε ο Λέων, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λαμπεντούζα και της Λινόζα.
Αυτές τις ημέρες, στο κέντρο παραμονής μεταναστών και προσφύγων της Λαμπεντούζα, βρίσκονται 136 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 51 ασυνόδευτα ανήλικα.
Μια αντιπροσωπεία περίπου 20 μεταναστών (μεταξύ των οποίων και ένα αγοράκι τριών ετών από την Ερυθραία) επρόκειτο να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα στον μώλο του νησιού, ο οποίος από σήμερα μετονομάζεται σε «μώλο πάπας Φραγκίσκος». Ο Αργεντινός πάπας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο νησί το 2013, λίγο μετά την εκλογή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα