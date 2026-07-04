Ταϊλάνδη: 20χρονη Βρετανίδα κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύντροφό της με μαχαίρι 51 εκατοστών σε πολυτελή βίλα

Ο 33χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο με πολλαπλές μαχαιριές – Η Ιζαμπέλ Καρέρας υποστήριξε ότι αυτοκτόνησε, όμως οι Αρχές μιλούν για στοιχεία που δείχνουν δολοφονία

Ταϊλάνδη, μετά τον εντοπισμό του άνδρα νεκρού μέσα στην πολυτελή βίλα όπου διέμεναν στην Πατάγια.



Η Ιζαμπέλ Βάιολετ Καρέρας συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του 33χρονου Βρετανού Τόμας Ντέιβιντ Πάουελ, ο οποίος βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.







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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crime Asia (@crimeasia)

Κλείσιμο «Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν δολοφονία» Οι ερευνητές, ωστόσο, αναφέρουν ότι τα ευρήματα στη βίλα δεν συμφωνούν με την εκδοχή της αυτοκτονίας. Όπως έγινε γνωστό, ο 33χρονος έφερε τραύματα στην πλάτη, στον κορμό και στο χέρι, ενώ οι Αρχές εντόπισαν σημάδια πάλης μέσα στο σπίτι.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν κοψίματα στα δάχτυλα της Καρέρας, κηλίδες αίματος, ενώ το μαχαίρι φέρεται να είχε πλυθεί και καθαριστεί.



«Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Ιζαμπέλ Βάιολετ Καρέρας ευθύνεται για τη δολοφονία. Έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος της, ωστόσο εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή της», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, συνταγματάρχης Ναταπόν Φονγκσουκσακούλ.



Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, των εγκληματολογικών εξετάσεων και της ανάλυσης DNA.



Το τηλεφώνημα σε φίλο στην Αγγλία και οι κάμερες στη βίλα Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όμως κανείς δεν ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Περίπου στις 9:30 το πρωί, η 20χρονη φέρεται να επικοινώνησε μέσω WhatsApp με φίλο στην Αγγλία λέγοντας ότι «έγινε ένας φόνος» και ότι ο σύντροφός της ήταν νεκρός μέσα στο σπίτι.



Μία 20χρονη Βρετανίδα κατηγορείται για τη δολοφονία του συντρόφου της στηνμετά τον εντοπισμό του άνδρα νεκρού μέσα στην πολυτελή βίλα όπου διέμεναν στην Πατάγια.συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του 33χρονου Βρετανού επιχειρηματία ο οποίος βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.Η σορός του Πάουελ εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας φίλος του ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του και πήγε στη βίλα στην περιοχή Μπανγκ Λαμούνγκ. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό σκηνικό, με αίματα στους χώρους του σπιτιού και τον 33χρονο νεκρό μέσα στο ντους.Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς το μεγάλο κυνηγετικό μαχαίρι μήκους 51 εκατοστών που βρέθηκε μέσα σε έναν νεροχύτη.Οι ερευνητές, ωστόσο, αναφέρουν ότι τα ευρήματα στη βίλα δεν συμφωνούν με την εκδοχή της αυτοκτονίας. Όπως έγινε γνωστό, ο 33χρονος έφερε τραύματα στην πλάτη, στον κορμό και στο χέρι, ενώ οι Αρχές εντόπισαν σημάδια πάλης μέσα στο σπίτι.Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν κοψίματα στα δάχτυλα της Καρέρας, κηλίδες αίματος, ενώ το μαχαίρι φέρεται να είχε πλυθεί και καθαριστεί.«Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Ιζαμπέλ Βάιολετ Καρέρας ευθύνεται για τη δολοφονία. Έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος της, ωστόσο εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή της», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, συνταγματάρχης Ναταπόν Φονγκσουκσακούλ.Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, των εγκληματολογικών εξετάσεων και της ανάλυσης DNA.Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όμως κανείς δεν ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Περίπου στις 9:30 το πρωί, η 20χρονη φέρεται να επικοινώνησε μέσω WhatsApp με φίλο στην Αγγλία λέγοντας ότι «έγινε ένας φόνος» και ότι ο σύντροφός της ήταν νεκρός μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό της κατοικίας για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.



Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση έγινε σε άλλο σημείο της βίλας και ότι η σορός του 33χρονου μετακινήθηκε στη συνέχεια στο μπάνιο, όπου βρέθηκε με ένα μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι.



Εξετάζεται ο ρόλος της κάνναβης Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν στοιχεία χρήσης κάνναβης και έντονη μυρωδιά, εξετάζοντας εάν η κατανάλωσή της έπαιξε κάποιο ρόλο στα γεγονότα.



Ο Πάουελ φέρεται να δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον χώρο της καλλιέργειας κάνναβης στην περιοχή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης.



Γείτονες φέρονται να ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες, αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.



Η Καρέρας παραμένει αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας, την οποία αρνείται.