Μετά τον «πόλεμο» στα σούπερ μάρκετ, βγάζουν τα κλιματιστικά στη... μαύρη αγορά στη Γαλλία: Τα αγόρασαν 179 ευρώ και τα μεταπωλούν στα 700!

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre (92) : la porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres. La police vient d'arriver sur place pic.twitter.com/GQy8ZlzQMA — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 2, 2026

Η αγγελία-τρολ: Πουλούσε μόνο το κουτί για 179 ευρώ

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα διατέθηκαν στην κανονική τους τιμή, αν και στον διαφημιστικό κατάλογο εμφανιζόταν αναφορά σε έκπτωση 20%.Ο πρόεδρος των Lidl Γαλλίας, Τζον Πολ Σκάλι, απηύθυνε έκκληση για υπευθυνότητα και αλληλοσεβασμό, τονίζοντας ότι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.Στα κοινωνικά δίκτυα αρκετοί χρήστες υπερασπίστηκαν την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη βρίσκεται στους ίδιους τους καταναλωτές. «Σταματήστε να κατηγορείτε τα Lidl. Προσφορές υπάρχουν παντού. Τα Lidl δεν ευθύνονται για την τρέλα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.Μέσα στον πανικό, δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αντιδράσεις. Σε αγγελία εμφανίστηκε κλιματιστικό στην αρχική τιμή των 179 ευρώ, μόνο που υπήρχε μια σημαντική λεπτομέρεια: προς πώληση ήταν αποκλειστικά τοΌσο για την κατάσταση του κουτιού, o δημιουργός της αγγελίας τη χαρακτήριζε «καλή», παρά «μερικά σημάδια ιδρώτα από το άγχος του ανοίγματος», υποσχόμενος «εγγυημένη ψυχολογική αίσθηση δροσιάς» σε όποιον κλείσει πολύ δυνατά τα μάτια του.«Προσοχή, αυτό το προϊόν δεν δροσίζει τίποτα, εκτός από το πορτοφόλι σας», κατέληγε η σατιρική αγγελία.