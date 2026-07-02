«Η μαμά και ο μπαμπάς είναι νεκροί»: Συγκλονίζει το βίντεο 16χρονου μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023

Η οικογένεια των Σαχάρ και Σλόμι Ματιάς έδωσε στη δημοσιότητα το ηχητικό με τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από τα τραγικά γεγονότα του 2023 - Πώς κατάφερε να γλιτώσει ο 16χρονος και να επιστρέψει λίγη ώρα μετά στο σπίτι, στο κιμπούτς Χολίτ