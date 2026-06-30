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Τρεις σοβαρά τραυματίες σε έκρηξη από παγιδευμένο δέμα σε κτίριο στο Μονακό: Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης, αναζητείται ο δράστης, δείτε βίντεο
Τρεις σοβαρά τραυματίες σε έκρηξη από παγιδευμένο δέμα σε κτίριο στο Μονακό: Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης, αναζητείται ο δράστης, δείτε βίντεο
Τα θύματα είναι όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα - Οι Αρχές εξετάζουν στοχευμένη επίθεση, ενώ ο ύποπτος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του Ιδρύματος Κουόμο (Fondation Cuomo), στην περιοχή Μουλέν. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική επίθεση και διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα που είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Μουλέν του Μονακό.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένα άτομο άφησε τσάντες στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του.
Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης.
Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα που είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Μουλέν του Μονακό.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένα άτομο άφησε τσάντες στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
Big Explosion heard in Monaco!— Winston (@winap) June 29, 2026
Unsure what happened yet pic.twitter.com/hncjifCHda
Τρεις τραυματίες από την ίδια οικογένειαΑπό την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 50 έως 60 ετών, καθώς και έναν έφηβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παστέρ της Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Λενβάλ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του.
🔴 FLASH — Explosion d’un sac à dos piégé à Monaco : l’oligarque ukrainien Vadim Ermolaev figure parmi les trois blessés. (BFM TV) https://t.co/2JB7ZaqzW8 pic.twitter.com/LadZ2lWCvs— Focus (@FocusMedia_Fr) June 29, 2026
Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης.
Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.
Explosion à Monaco: un colis piégé a été déposé en bas d'un immeuble pic.twitter.com/8yr3VOxfNm— BFM (@BFMTV) June 29, 2026
Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη.
WATCH: Police searching for the suspect on the run after a "targeted" explosion in Monaco; involving a planted explosive device. pic.twitter.com/BFuHTrW6m8— Scope Report (@ScopeReport_) June 29, 2026
Στην επιχείρηση συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες του Μονακό όσο και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από τη γειτονική Γαλλία, ενώ η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε και στη γειτονική πόλη Μποσολέ (Beausoleil), όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε ο ύποπτος μετά τη διαφυγή του.
Τι είναι το Ίδρυμα ΚουόμοΤο Ίδρυμα Κουόμο (Fondation Cuomo) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος δηλώνει ότι αποστολή του είναι η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η παροχή ευκαιριών σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς.
Η δράση του επικεντρώνεται κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσω προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.
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