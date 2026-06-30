Τρεις σοβαρά τραυματίες σε έκρηξη από παγιδευμένο δέμα σε κτίριο στο Μονακό: Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης, αναζητείται ο δράστης, δείτε βίντεο

Τα θύματα είναι όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα - Οι Αρχές εξετάζουν στοχευμένη επίθεση, ενώ ο ύποπτος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας





Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα που είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Μουλέν του Μονακό.











Τρεις τραυματίες από την ίδια οικογένεια Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 50 έως 60 ετών, καθώς και έναν έφηβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παστέρ της Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Λενβάλ.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του.



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Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης.



Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.



Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό , όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του Ιδρύματος Κουόμο (Fondation Cuomo), στην περιοχή Μουλέν. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική επίθεση και διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα που είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Μουλέν του Μονακό.Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένα άτομο άφησε τσάντες στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 50 έως 60 ετών, καθώς και έναν έφηβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παστέρ της Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Λενβάλ.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του.Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών.Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.





Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη.







Στην επιχείρηση συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες του Μονακό όσο και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από τη γειτονική Γαλλία, ενώ η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε και στη γειτονική πόλη Μποσολέ (Beausoleil), όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε ο ύποπτος μετά τη διαφυγή του.



Τι είναι το Ίδρυμα Κουόμο Το Ίδρυμα Κουόμο (Fondation Cuomo) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος δηλώνει ότι αποστολή του είναι η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η παροχή ευκαιριών σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς.



Η δράση του επικεντρώνεται κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσω προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.