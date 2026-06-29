Νέα τραγωδία από τον καύσωνα στη Γαλλία: Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης, συνελήφθησαν οι γονείς
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Αφυδάτωση Καύσωνας

Νέα τραγωδία από τον καύσωνα στη Γαλλία: Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα άλλα τέσσερα παιδιά της οικογένειας ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και αυτά με συμπτώματα αφυδάτωσης

Νέα τραγωδία από τον καύσωνα στη Γαλλία: Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών με συμπτώματα αφυδάτωσης, συνελήφθησαν οι γονείς
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Ένα ζευγάρι, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη σήμερα μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του στην πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλενσιέν της βόρειας Γαλλίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους – ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών – διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 14:00 στην Ελλάδα) «αφού εντόπισαν νεκρές τις δίδυμες κόρες τους, ηλικίας 15 μηνών, στα κρεβάτια τους», σύμφωνα με την εισαγγελία. Έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος τους για «έκθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο, που οδήγησε σε θάνατο».



Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει αύριο Τρίτη η έκθεση του ιατροδικαστή, με την εισαγγελία να επισημαίνει πως «διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο».

Η πόρτα του σπιτιού της οικογένειας σε αυτήν την μικρή πόλη, κοντά στη Βαλενσιέν, έχει σφραγιστεί από την αστυνομία. Ο δήμαρχος Αλί Μπεν Γιαχιά ανέφερε πως η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί. Οι γονείς, ηλικίας 35 και 32 ετών, δεν είχαν βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, ούτε βρίσκονταν υπό την εποπτεία κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα, το οποίο άρχισε να υποχωρεί από χθες Κυριακή.
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