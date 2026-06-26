Ακυρώθηκε λόγω καύσωνα η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό
Ακυρώθηκε λόγω καύσωνα η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό
Το Βέλγιο ζει σε συνθήκες ακραίας ζέστης με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου
Η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό το 1815, που κατέληξε στην ήττα και την εξορία του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ακυρώθηκε ως αποτέλεσμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, όπως δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές και οι τοπικές διοικητικές αρχές.
Η εκδήλωση, που θα γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους στην ύπαιθρο του προαστίου των Βρυξελλών.
Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το Βέλγιο ζει σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο μπορεί να ξεπεραστεί ακόμη και σήμερα.
«Αν αυτή η σελίδα της Ιστορίας μας δεν μπορέσει να γραφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γνωρίζουμε ήδη ότι θα ξαναβρεθούμε μαζί την επόμενη χρονιά», αναφέρουν οι διοργανωτές.
Το θερμόμετρο έδειχνε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες και η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει στη διάρκεια της ημέρας μέχρι τους 40 βαθμούς στο ανατολικό Βέλγιο. Δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς πριν από την Κυριακή.
Η εκδήλωση, που θα γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους στην ύπαιθρο του προαστίου των Βρυξελλών.
Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το Βέλγιο ζει σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο μπορεί να ξεπεραστεί ακόμη και σήμερα.
«Αν αυτή η σελίδα της Ιστορίας μας δεν μπορέσει να γραφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γνωρίζουμε ήδη ότι θα ξαναβρεθούμε μαζί την επόμενη χρονιά», αναφέρουν οι διοργανωτές.
Το θερμόμετρο έδειχνε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες και η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει στη διάρκεια της ημέρας μέχρι τους 40 βαθμούς στο ανατολικό Βέλγιο. Δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς πριν από την Κυριακή.
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