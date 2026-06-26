Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς τα νοσοκομεία έχουν φτάσει στα όρια τους λόγω του καύσωνα

Οι αρχές του Παρισιού έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσουν τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να αντιμετωπίσουν την κατάσταση